Antonio Jiménez: “Los agricultores piden al gobierno menos darle al pico y más trigo”

El presentado de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, valora las declaraciones de Pablo Iglesias en la sesión de control del Gobierno sobre el abuso de los menores en Baleares y las protestas de los agricultores.

El grave caso de menores tutelados en Mallorca es un escándalo en toda regla. Pone en evidencia al gobierno de las islas Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol un gobierno de coalición con Podemos y los nacionalistas baleares.

Da la impresión de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se sienten concernidos por algo que les afecta directamente, en la medida en que forma parte de su negociado; para eso están en el gobierno, para proteger a la infancia, a los menores de abusos sexuales. Sentirse concernidos de una manera muy directa y más sensible cuando se dan situaciones y casos como estos.

Tanto el Partido Socialista como Podemos, como los nacionalistas separatistas baleares han votado en contra de crear una comisión de investigación en Baleares. Pero es que en Madrid, en el Congreso de los Diputados se le ha preguntado al señor Iglesias, por la oposición, como es su labor y su obligación, por este asunto: por qué no aclaran lo sucedido, por qué no investigan, por qué no se dan las explicaciones oportunas sobre el hecho de que niños menores tutelados por el gobierno balear hayan sido de objeto de explotación sexual.

El señor Iglesias, lejos de sentirse concernido por la pregunta y por lo menos decir “estamos investigando, lamentamos lo ocurrido, condenamos por supuesto, exigiremos responsabilidades”. Lo que ha hecho, ha sido contraatacar a las críticas por su inacción, él responde, hombre no se rían ustedes que afecta a menores, como si con él no fuera la historia”.

El análisis de Antonio Jiménez sobre las protestas de los agricultores

Cualquier día de estos veremos a Iglesias ponerse al frente de cualquier manifestación que se organiza en España. Ayer ya le decía a los agricultores que sigan apretando porque tienen razón, solo le faltó decir y a la próxima manifestación me apunto yo también. Es increíble.

Hoy los agricultores, en Granada, le decían al señor Iglesias y a Sánchez, menos predicar, menos darle al pico y a la propaganda y dar más trigo, que de esos se trata.