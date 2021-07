Pogacar se lleva su segundo Tour con 22 años, en una crono ganada por Van Aert

El belga Wout van Aert se impuso en la contrarreloj definitiva del Tour de Francia, de 30,8 kilómetros entre los viñedos bordoleses, en los que, sin forzar, el esloveno Tadej Pogacar confirmó su maillot amarillo que mañana, domingo, lucirá por segunda vez en los Campos Elíseos.

La crono definitiva, en la que el año pasado dio la vuelta a la general para arrebatar en el último momento el amarillo a su compatriota Primoz Roglic, la usó como paseo, sin forzar el esloveno que se conformó con las tres victorias ya conseguidas.

El triunfo lo logró un Van Aert que se va del Tour con 2, tras el conseguido en la etapa del Mont Ventoux el pasado día 7, y que sitúa su contador en seis, a sus 26 años.

El campeón de Bélgica voló entre las viñas, para superar en 21 segundos con el danés Kasper Asgreen y en 32 a su compañero de equipo danés Jonas Vingegaard que, a falta mañana del paseo protocolario por los Campos Elíseos, acabará segundo en el podio de París a 5.20 del líder.

