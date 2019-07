Un domingo más llegó en el Tramo final de Tiempo de Juego el periodo más influyente de la radio española como suele apuntar Juanma Castaño. Este domingo 14 de julio fue Albert Díez quien condujo 'El Tertulión de los domingos'.

Gonzalo Miró, Antonio Ruiz, Elías Israel, Dani Senabre, Miguel Rico y Tomás Guasch han hablado en primer término de Griezmann y todo el problema alrededor de la cláusula del jugador ya que el Barça ha pagado los 120 millones de euros de cláusula que tenía el galo a partir del 1 de julio, pero el Atlético reclama 200 millones de euros ya que consideran que lo firmaron antes de ese 1 de julio.

Además, Josep María Minguella ha dado su opinión sobre este caso: "El que firma con un club y el que puede rescindir el contrato es el jugador. Como normalmente los jugadores no quieren hacer pago de esa cantidad llegan a un acuerdo con un club, que será lo que habrá ocurrido en este caso. Lo que parece es que el Atlético sabe que la negociación se podría haber realizado en mitad de la eliminatoria con la Juventus. En diferencia con los casos de Figo o Rivaldo es que en esos casos no había competición".

Tras hablar con Minguella, seguimos analizando la llegada de Griezmann al Barça y su relación con Messi.

A continuación hablamos de la posibilidad de que Neymar regrese al Camp Nou después de que el brasileño dijera que su mejor recuerdo en el fútbol fue la remontada ante el PSG.

Y sobre ese encaje del francés en el sistema de Ernesto Valverde y sobre Neymar hablamos también con Emilio Pérez de Rozas: "Tendría que haber un comunicado de Bartomeu diciendo que no vuelve, aunque si el PSG acepta a Coutinho más dinero, perfecto, pero no se tendría que aceptar la vuelta de Neymar después de todo lo que está haciendo.Griezman dijo "no vengo", pero yo creo que ya tenía el acuerdo con el Barça. Neymar se rió en la cara del PSG ¿cómo puede el Barça fichar a un jugador así? Hay mucha gente que piensa que no tiene que volver. Yo he leído que Valverde ha dado el visto bueno sobre Neymar".

Para acabar hablamos de la final de Wimbledon histórica que han disputado Novak Djokovic ante Roger Federer y que se ha llevado Novak Djokovic.