Toda la polémica del Mundial de Qatar, en El Tertulión de los domingos

Este domingo comenzó el Mundial de Qatar 2022, un Mundial rodeado de polémica debido a las grandes restricciones del país organizador. En el Tertulión de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, se empezó hablando de todas estas polémicas:

Roberto Palomar: "Infantino, mal; el partido inaugural, mal; la gente marchándose al descanso del partido....Yo voy a ver todos los partidos y no me siento culpable"

Al Khor (Qatar), 20/11/2022.- The flags of Qatar (L) and Ecuador are brought onto the pitch prior to kick-off of the FIFA World Cup 2022 group A Opening Match between Qatar and Ecuador at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, 20 November 2022. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/Ronald Wittek





Santiago Cañizares: "No hubiera tenido cargo de conciencia si voy como futbolista porque no podría haber hecho nada. Pero si me preguntas si el Mundial en Qatar u en otro sitio, hubiera elegido otro sitio. Yo hubieses jugado con mi selección y a dejar a mi país de la mejor manera posible. Pero si yo voy y por ponerme un brazalete especial, el que le da la gana se sufren consecuencias... por solidaridad con mis compañeros nos volvemos todos"

Manolo Lama: "Todos estamos en contra de que en Qatar no respeten los derechos de la mujer, que se persigan a los homosexuales, las condiciones de los trabajadores, la poca libertad de expresión... pero esto no solo ocurre aquí, hemos ido al Mundial de Rusia, la Supercopa en Arabia Saudí... "

David Albelda: "No hubiera tenido problema moral en jugarlo, reaccionamos todos un poco tarde"

Emilio Pérez de Rozas: "No podemos pedir a los futbolistas que hagan lo que no han hecho los que eligieron jugarse este Mundial aquí"

Tomás Guasch: "Qatar tiene un estilo de vida y es innegociable. Y tú sabes con qué reglas vas, sabes cómo se vive ahí".

Un partido inaugural de poca calidad

En el partido inaugural, Ecuador ganó 0-2 a Qatar gracias a dos goles de Valencia que derrotaron a una selección anfitriona que tuvo un nivel bajísimo en este primer partido. Una de las imágenes de este encuentro fue que miles de seguidores qataríes se marcharon en el descanso y durante la segunda parte, muchos minutos antes del pitido final.

Las gradas del Qatar - Ecuador, medio vacías (EFE)





Cañizares: "Creo que lo mejor ha sido que Ecuador haya ganado a Qatar porque eso dignifica al fúbtol. Esa es la mejor noticia de un pobre partido"

Lama: Se había dicho que habían comprado a ocho futbolistas de Ecuador para que se dejaran ganar el partido"

Guasch: "No puede ser que haya 32 equipos. El partido de hoy ha sido un coñazo".

Varios actos en París contra el Mundial de Qatar



Varios actos contra el Mundial de Qatar se celebraron este domingo en París, donde activistas achacaron a la FIFA haber organizado un torneo en un país que se ha cobrado la vida de miles de trabajadores inmigrantes. En torno al medio día, un grupo de activistas colgó una pancarta con el lema "La FIFA mata. Copa del Mundo 2022: 6.500 muertos" durante unos minutos en el Pont des Arts, uno de los puentes más famosos que surcan el río Sena.

La autoría de este acto de protesta se la atribuyó el colectivo francés "Les Dégommeuses", que se presenta como un equipo de fútbol compuesto sobre todo por lesbianas y personas trans que tienen como meta luchar contra las discriminaciones. Los pocos minutos en los que la pancarta estuvo visible -16 metros de largo por 4 de altura- sirvieron para llamar la atención de algunos transeúntes y turistas. Las activistas encendieron además bengalas de color rojo y verde.

Panorámica del Estadio de Al BaytEFE





Por la tarde, los grupos "Le bruit qui court", "Carton rouge Catar" y "Fridays for future" fueron a la plaza de la República de París y escalaron para vestir a la estatua femenina que simboliza a la República francesa, a la que ataviaron con una camiseta con el lema "Catar está lleno de muerte". La base de la imponente estatua tenía también un crespón multicolor, en homenaje a los colectivos LGTBI.

En torno a la estatua, varios balones de fútbol pinchados pretendían encarnar las vidas perdidas para construir las instalaciones del Mundial en Catar. Los activistas también mostraron unas simbólicas tarjetas rojas al evento.

Gary Neville: "La FIFA es una pobre representación del fútbol"

Gary Neville, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, fue muy crítico tanto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como con este organismo, y dijo que estos líderes "no unen, solo dividen" y que la FIFA es una "pobre representación" de lo que es el fútbol.



Neville, que actúa como experto en la televisión británica, habló durante la transmisión del partido inaugural entre Catar y Ecuador y criticó abiertamente el discurso de Infantino en Doha del sábado, en el que dejó la siguiente frase: "Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante".

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, presentes en el partido inaugural del Mundial de Qatar.EFE



"No debería usar esas frases. Es un escándalo", dijo Neville, que extendió su crítica a otros líderes mundiales.



"Es una de las grandes caras reconocibles del fútbol; debería unir a la gente y representar a todos los países, no hacer como ayer, que parecía que solo hablaba para unos pocos", añadió.



"Estoy cansado de esta clase de líderes, como Johnson, como Trump, Infantino, Blatter... No unen, solo dividen. La FIFA es una pobre representación de lo que es el fútbol un bello deporte. La FIFA debería limpiar sus actos", comentó Neville, que representó en 85 ocasiones a Inglaterra.