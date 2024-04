La venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo y actual campeona olímpica del triple salto, anunció este viernes que se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a una lesión en la pierna izquierda que le impide competir.

"Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que, entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Mi corazón está roto también y quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024", indicó la venezolana a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

Explicó que fue sometida el jueves a una operación en Madrid y que ahora se encuentra en plena recuperación, aunque "muy afectada emocionalmente" por no poder representar a su país en la cita olímpica.

"Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el porqué ha sucedido esto (...) el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente, pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", expresó.

Rojas, que posee el récord mundial de triple salto con 15,74 metros, mostró su agradecimiento a su familia y equipo de trabajo por acompañarla en estos momentos.

"Les deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana en París 2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes, y a mis compañeras de pista, que den el máximo por alcanzar también la gloria. Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas", concluye el escrito. Rojas, clasificada en julio pasado, lideraba el grupo de 25 venezolanos con pase, hasta ahora, para los Juegos Olímpicos.

En septiembre pasado, la atleta descartó participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile para concentrarse en su preparación de cara a París 2024, donde esperaba renovar el oro y defender el récord mundial que estableció en la cita olímpica anterior.

