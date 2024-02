Xavi: "No voy a hablar más de los árbitros, os lo prometí y no os puedo fallar"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que está "más motivado" sabiendo que le queda "menos en el cargo", tras anunciar que no seguirá la próxima temporada, y ha afirmado que su nuevo "objetivo" es "ir día a día", empezando por el partido de este domingo ante el Granada.

"Mi día a día no ha cambiado. Con Deco tengo relación de amistad desde hace muchos años; en todo lo que pueda ayudar, aun no siguiendo la temporada que viene, ayudaré al club. Si me preguntan, les diré mi opinión y lo mejor para el club y para el equipo. Mi relación con él es extraordinaria. Mi día a día no ha cambiado, incluso estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que se centra en el "día a día". "Creo que lo dejé muy claro, no tiene que cambiar nada, estoy centrado en el día a día. La decisión fue acertada, creo que el club necesitaba esto cambio de dinámica y este cambio de rumbo. No me centro en nada más que en el partido de mañana, no pienso ni en Vigo ni en Nápoles. Me he propuesto ir día a día, es mi nuevo objetivo", subrayó.

Xavi Hernández llegando a la rueda de prensa previa al partido ante el Granada. EFE.





El técnico culé rechazo, sin embargo, valorar la sanción a Vitor Roque. "Ya os dije que no voy a hablar más de árbitros, ya dije mi opinión la semana pasada. Con toda la educación del mundo, no os voy a contestar", dijo. "No voy a hablar más de los árbitros, os lo prometí y no os puedo fallar", continuó.

Respecto al portero alemán Marc-André Ter Stegen, que este domingo volverá a estar disponible igual que Raphinha, aseguró que es "un futbolista fundamental". "Es uno los líderes naturales de la plantilla. Dicho esto, estoy muy contento con Iñaki -Peña-, ha hecho un trabajo muy bueno, ha demostrado que es portero para el Barça y un portero de garantías. Necesitamos cuanto más gente mejor, y estamos hablando de un futbolista capital para la plantilla", manifestó.

En otro orden de cosas, reconoció que le "emociona" la "implicación" de Oriol Romeu, que está jugando "con molestias desde hace muchísimos partidos". "Otro futbolista hubiese parado y mirado por él, y él ha mirado por el equipo. Sabemos la dificultad que está pasando y a partir de aquí mañana descansará, y estará disponible para el día del Celta", explicó.

?? Xavi: "El Granada es un equipo que regala muy poco. Se nota la mano de Medina" pic.twitter.com/mnp2qBMDX6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 10, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre el rival, aseguró que "ya se ve la mano de Medina", ya que es "más sólido" y "defiende mejor". "Han mejorado en agresividad, imaginamos un partido con un Granada en bloque bajo. Está necesitado de puntos, pero han mejorado, tienen necesidad y se juegan mucho. Necesitamos el calor de la afición para seguir con esta mini racha de resultados positivos", advirtió.

El preparador catalán, que no ha ganado a los nazaríes como entrenador, cree que eso es "una motivación más a nivel personal y también para los futbolistas". "Es un rival difícil y que ha competido en todos los partidos con Medina. Es una motivación para demostrar que hemos hecho una mejora. El partido de Vitoria fue bueno y es en la dinámica en la que tenemos que continuar", expuso.

Además, sabe que no pueden "fallar" teniendo en cuenta que este sábado se enfrentan Real Madrid y Girona. "A nosotros lo que nos conviene es ganar mañana y más sabiendo que uno de los dos, o los dos, se van a dejar puntos. Lo que no podemos hacer es fallar como hicimos el día del Villarreal. Claro que estaremos pendientes del partido de hoy, del Atlético de Madrid y de todos los que luchan para el título de LaLiga. Pero, lo más importante, es no fallar mañana", indicó.

Xavi sobre la cartulina azul: "Hay que probarla. Si funciona tendremos una herramienta más" pic.twitter.com/ECFxXKxE6t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 10, 2024

Por último, Xavi valoró la posibilidad de la introducción de la tarjeta azul en el fútbol. "Me parece que hay que probarlo. Hace bien la FIFA en probar cosas en categorías inferiores y, si funciona, una herramienta más. Si es bueno para el fútbol, se verá. Nosotros no lo hemos testado", finalizó