Xavi: "No lograr el segundo puesto sería dar un paso atrás"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el cuadro azulgrana encara el partido liguero de este lunes contra la Real Sociedad como "una nueva oportunidad" para terminar en la segunda posición de LaLiga EA Sports, el "objetivo de mínimos" que se ha marcado el club.



"Dependemos de nosotros mismos para conseguir la segunda plaza tras el empate del Girona. Mañana volvemos a tener una oportunidad grande, contra un rival de un nivel extraordinario", afirmó este domingo el técnico catalán, quien consideró que el entrenador rival, Imanol Alguacil, "lleva años haciendo un trabajo bestial".



Xavi definió a la Real como un "rival rocoso", que es "agresivo en defensa" y "genera muchas cosas en ataque", del que espera un planteamiento "valiente".

??? Xavi: "???????????? ?????????? está marcando diferencias. Nos está dando mucho" pic.twitter.com/7ULomaBrSC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 12, 2024

"No sé qué Real nos vamos a encontrar mañana porque lo hacen todo muy bien: defienden en bloque bajo, pero también aprietan muy bien arriba, ganan duelos, son fuertes en el juego directo y no dejan hacer transiciones", analizó.



El técnico egarense contó que el hecho de que el Barça no opte a ningún título "no cambia nada" la preparación de los partidos, ya que el equipo está "centrado" y ha "entrenado bien" para lograr el "objetivo de mínimos" que supondría acabar en la segunda plaza y disputar la Supercopa de España el curso que viene.



Xavi admitió que no lograr este segundo puesto supondría "dar un paso atrás" y destacó que "acabar la temporada con buenas sensaciones siempre es importante para la temporada siguiente", aunque remarcó que la planificación del curso que viene no depende de este resultado final y ya está "consensuada con Deco".



El técnico del Barça evitó posicionarse cuando le preguntaron sobre el mercado de fichajes, pero sí explicó que la idea del club es tener todas las posiciones dobladas la temporada que viene. "La competitividad entre los jugadores es clave", apostilló.



Por último, Xavi anunció que Pedri está "al cien por cien" para el partido de este lunes, e hizo autocrítica al asegurar que el cuerpo técnico se equivocó al plantear "muchos partidos sin un pivote natural".



"Cuando hemos elegido a Romeu o Christensen, nos han dado equilibrio y hemos competido mejor. Nos ha pesado mucho la falta de dominio en el centro del campo, parar las transiciones. No hemos podido competir como querríamos", añadió.