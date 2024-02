Xavi: "Entiendo a De Jong, cualquier jugador del Barça siente injusticia"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, habló en sala de prensa en la previa del partido ante el Nápoles correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions League. El azulgrana quiso apoyar a Frenkie de Jong, que habló antes que él y criticó a la prensa por sus noticias: "Entiendo perfectamente a De Jong, cualquier jugador del Barça siente injusticia. Se dicen mentiras muchas veces. No culpamos a la prensa de que los resultados no están como deseamos; no es una nuestra excusa. Pero sientes injusticias muchas veces porque cuentan cosas que no son verdad. No estamos al nivel que se nos esperaba y mañana es un gran momento para cambiar. Tenemos que jugar mejor. Entiende que hay crítica deportiva, pero hay otras cosas que son mentira". Sobre el futuro del jugador holandés, dejó muy claro lo importante que es en el equipo: "Para mi es fundamental, es futbolista para muchos años en el Barcelona. Es feliz aquí y es un jugador capital para mi esquema".

Sobre el partido ante el Nápoles, reconoció la igualdad del cruce: "La eliminatoria está al 50%, está muy igualada. Vienen de ganar el Scudetto y nuestra temporada está siendo irregular. Para nosotros es fundamental defender bien, que no nos generen contras".

Xavi también habló de la presión que siente: "No jugamos para cerrar bocas, jugamos por los aficionados. El foco no es la crítica ni la injusticia. Estamos en octavos, es un escenario magnífico y llevamos dos años sin estar en octavos. Hay que disfrutar. Igual que si no lo hubiera anunciado, estoy muy ilusionado, motivado y intento transmitírselo a los jugadores. Presión, desde el primer día, la exigencia máxima de estar en el Barça".