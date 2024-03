Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló en Movistar después de la victoria ante el Nápoles (3-1) que confirmaba la clasificació de los azulgranas, algo que no conseguía el equipo desde la temporada 2019-20: "Ya dije que los jugadores darían un paso adelante con mi decisión a final de temporada y así ha sido, en cuartos de la Champions después de 4 años, entre los ocho mejores de Europas y es momento para disfrutar. La gente no me creía; que iba a perder el vestuario, que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas de manera injusta".