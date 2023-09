Xavi: "El árbitro ha estado de 10"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que deben “mejorar” su juego a pesar de lograr la victoria en Pamplona que corroboró el buen inicio liguero.

“Nos debemos exigir más en el juego. Lo dominamos muchas veces, pero tenemos que generar. La segunda parte de Villarreal fue brillante. Sabemos el camino, la idea y los jugadores lo tienen claro”, analizó Xavi el encuentro de hoy.

Del debut de Joao Félix y CancelO destacó que “han sido muy solidarios. Han trabajado para el equipo y esta es la base que para nosotros es innegociable”.

“No siempre se puede jugar de manera excelente al fútbol. Hay que jugar sin balón, sufrir… el equipo se ha fajado, ha hecho un trabajo espectacular. Se han dominado muchas facetas en muchos momentos del juego, pero hay que generar más”, comentó sobre lo visto sobre el césped de El Sadar.

“El árbitro ha estado de 10. Sobre todo, el cuarto. Dialogaba, no se ha puesto nervioso en ningún momento. Ha comunicado qué pasaba, nos ha calmado. Si el árbitro te viene nervioso y con tensión no ayuda, no genera nada”, dijo sobre la actuación de los colegiados en el día de hoy.