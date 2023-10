¿Volverá realmente Rafa Nadal a las pistas en el Open de Australia?

Rafa Nadal lleva nueve meses sin saltar a una pista de tenis y lo que le queda. El mallorquín, lesionado en el psoas iliaco en el último Open de Australia, no ha competido desde entonces y no lo hará al menos hasta un 2024 que espera sea el último año de su larga y fructifera carrera deportiva.

Este martes, Craig Tiley, director del primer Grand Slam de la temporada, confirmaba que el retorno del español al tenis se producirá en la última pista que pisó. Nadal cerrará el circulo y volverá un año después en Melbourne. "Podemos revelar en exclusiva que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año y, al hablar con él los últimos días, confirmó que regresará, lo cual nos entusiasma mucho. Es increíble", declaró Tiley en el programa 'Today' del Canal 9 de la televisión australiana.

Ganador en Australia en 2009 y 2022, Nadal, según Tiley, "se presentará para ganar, no vendría al torneo a menos que piense que puede ganarlo. Él no se presentará simplemente para jugar, sino que se presentará para ganar". Si lo hace, a sus 37 años, el español levantará su 23 título de Grand Slam.

Rafa Nadal se pronuncia en Twitter

Mientras, Nadal sigue entrenando en su academia de Manacor buscando recuperar la forma y el mejor golpe de raqueta. Hace unas semanas subía un vídeo a sus redes sociales entrenando y este miércoles las usaba también para contestar a las palabras del director del torneo. "Aprecio el voto de confianza del Open de Australia. Estoy entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo más pronto posible", escribía el exnúmero 1 del mundo.

Nadal jugó su último partido oficial el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda del Abierto de Australia por 6-4, 6-4 y 7-5 ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Desde entonces ha pasado por el quirófano para solucionar en junio unos problemas en la cadera.

Además, de la vuelta del español Craig Tiley anunció también que la japones Naomi Osaka y el australiano Nick Kyrgios regresarían a las pistas también en Melbourne en un torneo que comenzará el domingo 14 de enero, y se prolongará durante quince días, uno más que en ediciones anteriores, para evitar a los jugadores la carga de partidos y los horarios excesivos. Un cambio que el propio torneo considera 'histórico'.





Según ha contado Ángel García, en Deportes COPE, Rafa Nadal no ha hablado personalmente con Tiley, sino que lo ha hecho gente de su entorno y son ellos los que le han comunicado que le gustaría estar en Australia, pero que ahora mismo no sabe a ciencia cierta si eso se producirá. Su intención es la de seguir entrenando duro hasta recuperar su mejor nivel. A final de este 2023 se someterá a unas pruebas que le determinará cuál es su forma y si puede o no competir al cien por cien en el inicio de la campaña 2024.

Podría tratarse de una maniobra orquestada por el Grand Slam para aumentar la venta de entradas con el aliciente de la posible presencia de Rafa Nadal. Algo similar a lo que Tiley realizó en el pasado con Serena Williams en 2017 y en 2021 con Roger Federer que para vender más entradas anunció que iban a estar en Melbourne y al final no jugaron.

