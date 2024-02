Vítor Roque, sorprendido por su expulsión en Vitoria: "El árbitro me dijo: "no es como en Brasil""

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este viernes el recurso presentado por el FC Barcelona y mantuvo la sanción de un partido al brasileño Vitor Roque por la segunda amarilla que vio en la última jornada, por lo que se perderá el próximo partido contra el Granada.

Roque fue amonestado en Liga ante el Alavés por segunda vez en el minuto 72, solo tres después de ver la primera amarilla, en una acción con Rafa Marín que el colegiado Martínez Munuera consideró temeraria y que le acarreó la expulsión.

El Barcelona presentó un primer recurso frente al Comité de Competición, que el miércoles ya mantuvo la doble tarjeta amarilla al delantero azulgrana.

El club catalán recurrió la decisión al Comité de Apelación, que en su escrito argumentó que "siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto" en la decisión del árbitro "con independencia de que esas imágenes sean también compatibles con otras potenciales versiones de los hechos como, incluida la que sostiene el Club recurrente".

"Creo que la cartulina amarilla fue injusta, por lo menos la segunda, y ahora me toca cumplir sanción. Fue la decisión de los árbitros, el Barça intentó recurrir de todas las formas, así que no me queda otra que cumplir sanción y prepararme para el próximo partido", reconoce el propio Vítor Roque en declaraciones a Mundo Deportivo.

"De inicio no entendí, fue una jugada que el defensor me viene con el pie por delante y cuando lo veo intento girar el pie para no impactar con él y no lesionarme. Pero el jugador empieza a gritar y el árbitro me enseña la amarilla a mí", analiza el jugador brasileño sobre lo ocurrido en esa acción.



Además, el joven atacante blaugrana desvela cómo fue su conversación con el colegiado del encuentro: "Me dijo, ‘aquí no es como en Brasil’. Hablaba eso, que esto no es como Brasil, que no era falta y yo simplemente respeté la decisión y salí del campo".

Vítor Roque marcó su segundo tanto el pasado fin de semana en Vitoria, tras el conseguido ante Osasuna en Montjuic. Este partido de sanción le hace parar en un buen momento: "Quería estar en el campo para ayudar a los compañeros como venía ayudando, pero ahora me toca mantener la cabeza tranquila y seguir trabajando".

