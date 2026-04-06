Vinicius habla sobre los nuevos episodios de racismo: "Es importante también que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque nosotros somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor estas cosas"

El delantero brasileño Vinicius Jr atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes ante el Bayern Munich, en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Además de hablar de cómo fue su relación con Xabi Alonso, de cómo está el equipo, también hizo referencia a los episodios de racismo vividos en las últimas semanas, como el que se vivió en Cornellá durante el amistoso entre España y Egipto contra los musulmanes.

"Es un tema siempre muy complicado de hablar, pero que pasa muchas veces. Ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante también que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque nosotros somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor estas cosas", comentó.

"España, Alemania o Portugal no son países racistas, pero que hay racistas en estos países, también en Brasil, en muchos países hay racistas, pero si seguimos esta lucha juntos creo que en el futuro podrán dejar de pasar estas cosas", zanjó.