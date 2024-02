Vingegaard hace triplete en O Gran Camiño; Van Eetvelt sorprende en el Jebel Haffet

El danés Jonas Vingegaard se coronó por segundo año consecutivo rey de O Gran Camiño, la Vuelta a Galicia que cerró con un nuevo triunfo en la cuarta y última etapa, la cual fue recortada por las duras condiciones meteorológicas.

El doble campeón del Tour no dio opción a sus rivales en ninguna de las etapas. En la última, que unió las localidades pontevedresas de Ponteares y Tui, rompió la carrera a falta de tres kilómetros para la línea de meta, fijada en la cima del Monte Aloia.

Vingegaard aventajó en 15 segundos al francés Lenny Martínez (Groupama-FDJ) y en 45 al británico Hugh Carthy, que encabezó el grupo perseguidor en el que venían Egan Bernal (48 segundos), Jefferson Cepeda (49) y Cian Uijtdebroeks (57).

La organización de la prueba y los equipos participantes habían acordado anteriormente eliminar uno de los pasos por el Monte Aloia debido al intenso viento y la fuerte lluvia. Vingegaard, al igual que el año pasado, se marcha de Galicia con el malliot amarillo y un pleno de victorias.

El belga Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) se adjudicó este domingo el Tour de Emiratos Árabes, tras escaparse en el último kilómetro de la etapa final y aventajar en 22 segundos al español Pello Bilbao (Bahrain Victorious), tercero en la general, a 11 segundos, y al australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R).

