Bastianini logra la pole y Marc Márquez vuelve a caerse en Portimao

El piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) ha conquistado la pole para la carrera del Gran Premio de Portugal, segunda prueba del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Maverick Viñales (Aprilia) y Jorge Martín (Ducati), que le acompañarán este sábado, en la carrera al esprint, y este domingo, en la larga, en primera fila de parrilla.

El transalpino, a medio segundo de la pole del año pasado, confirmó sus buenas sensaciones en Portimao después de ser el más rápido el viernes. Su 1:37.706 le permitió superar por 82 milésimas a Viñales, que hizo patentes sus aspiraciones rodeado de Ducatis.

