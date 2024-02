El vídeo viral de Tom Brady corriendo más rápido con 46 años que con 22

A sus 46 años Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, corrió este jueves más rápido la prueba de las 40 yardas que cuando tenía 22 años. Brady, quien se retiró en febrero del 2023, se sometió a una de las pruebas principales del NFL Combine, plataforma en la que los atletas del fútbol americano universitario muestran sus habilidades ante los cazadores de talento de la NFL, con la esperanza de ser seleccionados para alguno de los 32 equipos en el Draft que cada año organiza la liga.

