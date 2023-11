Víctor Osimhen confirma que se negó a fichar por un club árabe: "Me cambiaban la vida"

La marcha de jugadores a la liga Árabe comienza a ser un problema serio para los equipos europeos durante la época en la que el mercado está abierto. En nuestra liga hemos visto a jugadores de la talla de Benzema, Bono o de la proyección de Gabri Veiga, abandonar nuestro país para buscar un futuro mejor en tierras árabes.

Aunque todavía algunos jugadores mantienen la esperanza a los aficionados de sus ligas y afirman que es complicado recalar en esta liga por el tipo de proyecto deportivo que les pueden ofrecer, de hecho hace unas semanas pasó Rodri Hernández, jugador del Manchester City y de la selección española, por los micrófonos de El Partidazo y afirmó que "es muy difícil" pensar en ir a Arabia por pura "ambición deportiva". El último en confirmar que se negó a ir Arabia ha sido Víctor Osimhen.

El delantero del Nápoles, desveló este lunes cómo gestionó su negativa a firmar por un club de la liga saudí, una decisión complicada porque cada vez que dijo "no", la oferta aumentaba.

"Tengo que ser honesto, nunca había pensado en irme, también porque el Nápoles quería que me quedara. Pero cuando llegó la oferta de Arabia Saudí fue difícil rechazarla. Cada vez que dije que no, aumentaron la oferta y luego otra vez y otra vez", comentó en el pódcast de su compatriota Jon Obi Mikel.

"Era una suma sensacional que hubiera cambiado mi vida, pero al final les dije: no muchachos, me quedo donde estoy", explicó.

Osimhen, ahora lesionado, fue uno de los héroes del mítico 'Scudetto' del Nápoles de la temporada pasada y ha valorado la consecución del título: "No puedo caminar por el centro de Nápoles y ni siquiera puedo visitar el mural de Maradona, pero si voy a comer una pizza no me cobran y me agradecen lo que hago por la ciudad: es una locura".