Víctor Claver, en Tiempo de Juego: "Mirotic es barcelonista"

El Barcelona se ha llevado el tercer Clásico de la temporada (83-63). Víctor Claver, tras un mes y medio de baja por lesión, ha sido una de las novedades que ha presentado el técnico Svetislav Pesic ante el Real Madrid.



El jugador azulgrana, en Tiempo de Juego, se ha mostrado feliz por volver a las pistas tras superar una fascitits plantar. "Habría preferido no tener este parón. Me hubiera gustado jugar el otro día en Euroliga, pero hoy no me puedo quejar. Estoy muy contento".



Sobre el Clásico de la Liga Endesa ante el Real Madrid, ha comentado: "Es un partido especial. Los dos equipos competimos por estar ahí arriba. Teníamos que aprovechar que jugábamos en casa. La gente tenía ganas de ver al equipo ganar. En la Euroliga, estamos luchando por el primer puesto. Nos vamos a ver mucho más durante el año".



Víctor Claver ha destacado, en Tiempo de Juego, el alto número de faltas en ataque que ha habido en el encuentro disputado en el Palau Blaugrana: "Teníamos que ser más agresivos en el primer cuarto. Durante todo el partido han tenido un porcentaje bajo de triples y eso ha sido gracias a una gran defensa. Habrá que buscar un partido con tantas faltas en ataque. En un partido tan duro no podía valer todo".

�� @pilarcasado con @Victor_Claver después la victoria del @FCBbasket en el Clásico



�� "No es un partido más, es especial. Y más para mí, llevo 7 semanas sin jugar"



�� "La gente tenía ganas, el Palau estaba lleno y nos ha ayudado"



���� "Mirotic es barcelonista" pic.twitter.com/MS04lCRyqr — Tiempo de Juego (@tjcope) December 29, 2019



Claver ha comentado la actuación de Mirotic (20 puntos, 6 rebotes y un 14 de valoración). "Se lleva todas las miradas. Lo buscamos mucho, pero un jugador solo no gana partidos. ¿Barcelonista, ya?, seguro. El cariño de la afición le está ayudando mucho".