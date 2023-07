El vergonzoso momento que vivió Paula Badosa tras perder en Wimbledon: "Para tu información, he perdido"

Paula Badosa ha tenido muy mala suerte en su cruce de Wimbledon, ante la ucraniana Marta Kostiuk. No ha podido continuar en el partido por un problema físico, en el que ha sido su 30º abandono de la temporada tras estar fuera desde mayo y venir sufriendo una fractura por estrés en la columna vertebral.

Tras un momento tan desagradable, a la española le tocó pasar por sala de prensa para hablar con los periodistas, cuando ha llegado uno de los momentos más surrealistas de la jornada en Wimbledon. Un periodista le hizo una pregunta dándole la victoria, de forma errónea, teniendo que corregirle ella y el jefe de prensa.

"Hola, enhorabuena por la victoria", dijo el periodista. "He perdido", señaló Badosa. "Te has perdido algunos partidos por lesión, podrías comentarnos cómo estás a nivel físico?", siguió el periodista inglés, haciendo caso omiso a lo que decía la española. "Para tu información, acabo de perder", volvió a responder Paula Badosa. "Ah, ¿que no has ganado?", concluyó el periodista, en un momento absurdo y curioso que ha marcado el día en Wimbledon.