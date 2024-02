Van der Vaart critica a De Jong: "Juega como un cartero"

El Barça empató contra el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona (1-1). Frenkie De Jong jugó en el centro del campo los 90 minutos, junto a Christensen y Gundogan. El exjugador Van der Vaart criticó a su compatriota en la retransmisión del encuentro en Ziggo Sport. "Frenkie de Jong juega al fútbolcomo un cartero. Tarda demasiado en pasar el balón hacia adelante, en lugar de eso sigue corriendo y llevándolo a su compañero. ¡Una vez que te alejas de tu oponente, debes mantener el balón en movimiento y pasar el balón!", afirmó el comentarista.

Frenkie de Jong lleva varios días siendo uno de los temas más sonados, por su sueldo y posible salida de Can Barça. No obstante, el exfutbolista no cargó solo contra el centrocampista, sino también contra el conjunto de Xavi Hernández. "Los córners cortos son mi mayor frustración en el fútbol actual. Lo juega en corto a Lamine Yamal, a Frenkie, a Pedri en la otra banda y luego lo cruzan desde el otro lado y no llega a ninguna parte. Me molesta hasta la muerte", explicó en la retransmisión.