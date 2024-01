Un usuario imita en redes sociales las celebraciones más emblemáticas de los entrenadores de fútbol

La sensación más satisfactoria para un entrenador dentro del terreno de juego es ver como sus planes y el trabajo de toda la semana se transforma en el césped en goles. Algunos son más comedidos y otros no dudan en soltar toda la presión acumulada en la zona técnica. Igual que existen celebraciones de goles icónicas como el 'Siuu' de Cristiano Ronaldo, existen otras tantas que se han quedado en la memoria de los espectadores por la forma de reaccionar ante un gol de su equipo.

En este vídeo, un usuario ha tenido la brillante idea de recopilar la manera de celebrar los goles de los entrenadores más laureados o más expresivos a la hora de festejar los tantos de sus jugadores.

El primero en aparecer en este vídeo es Erik Ten Hag. El entrenador holandés maravilló al fútbol europeo con su Ajax alcanzado las semifinales del campeonato y eliminando a Real Madrid en el Santiago Bernabéu y a la Juventus de Turín en la siguiente ronda. Estuvo a punto de alcanzar la final del torneo, pero Lucas Moura lo impidió en el descuento con dos goles y dio al Tottenham el pase a la última ronda. Tras esa temporada y ganar tres ligas con el Ajax, el técnico se fue al Manchester United, donde no ha tenido un buen desempeño hasta el momento.

El segundo en aparecer Zidane. El francés ha sido el único entrenador de la historia capaz de levantar tres Champions de manera consecutiva. Zidane dejó una huella imborrable en la competición no solo por sus numerosos títulos en un corto periodo de tiempo, sino por alguna de sus celebraciones. La más recordada, cuando Zidane vio a Gareth Bale marcar una chilena en la final de Kiev que adelantaba a los merengues en el marcador.

Antonio Conte hace honor a su carácter y es uno de los entrenadores más expresivos a la hora de celebrar. El técnico italiano ha ganado un total de cinco Series A y ha probado suerte en otras ligas como la Premier, pero no ha conseguido ningún título relevante fuera de Italia. El entrenador es conocido por su fuerte carácter y por algunos encontronazos que ha tenido con otros entrenadores en el propio campo.

Simeone es otro entrenador que se distingue por su fuerte carácter y por alentar a la grada, siempre que ve titubear a su equipo dentro del terreno de juego. Esa expresividad y carácter se demuestra cada vez que uno de sus jugadores meten gol. Sus carreras por la banda del Vicente Calderón y el Metropolitano han pasado a la memoria de toda la afición rojiblanca.

Klopp, Arteta y Guardiola son tipos con formas de entender el fútbol diferentes, pero a la hora de mostrar su alegría tras un tanto, son muy parecidos. Los tres tienen un carácter explosivo, aunque sepan ser fríos en momentos complicados del partido. Klopp y Guardiola saben lo que es conseguir títulos importantes, sobre todo Guardiola. Arteta va por buen camino y tiene una carrera muy larga por delante.

Igual es cuestión de edad, pero las dos imitaciones más serenas de este vídeo son las del portugués y el italiano. Mourinho siempre se ha tomado el fútbol con mucho orgullo y tensión, lo que se podía ver en muchas de sus celebraciones, pero con el paso de los años, el luso ha relajado su forma de festejar los tantos de su equipo. Su celebración más emblemática es en el céped del Camp Nou y con los aspersores funcionando mientras celebraba el pase a la final de la Champions con el Inter.

