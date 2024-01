Una batalla campal obliga a detener durante 38 minutos el WBA-Wolverhampton

El encuentro de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra entre el West Bromwich y el Wolverhampton ha sido interrumpido a causa de incidentes en la grada del estadio de The Hawthorns y de varios de sus seguidores que saltaron, incluso, al césped.

Tuvo que actuar la policía para intentar paliar los sucesos que comenzaron a diez minutos del fnal, cuando el brasileño Matheus Cunha batió por segunda vez al meta Joshua Griffiths y sentenciaba, prácticamente, el enfrentamiento. Varios objetos cayeron al césped desde uno de los fondos del recinto y algunos de los fans saltaron al campo como protesta y en contra de su equipo que milita en la Championship, segunda división.

Los jugadores se marcharon a los vestuarios mientras la policía intentó calmar la situación que ha provocado algún herido y también detenciones de seguidores por parte de los miembros de la seguridad. En el interior del estadio se esperó a que la situación quedara bajo control para ver si el choque de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra podía reanudarse, cosa que sucedió 38 minutos después.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.



The Wolves fans sing “let him die…”



Scenes English football hasn’t seen for many, many years. ?? pic.twitter.com/xluR6eIuuL