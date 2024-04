La UEFA, ante las amenazas islamistas contra la Champions: "Tomaremos las medidas adecuadas"

La UEFA reacciona a las amenazas yihadista contra los partidos de Liga de Campeones.

Fuentes de la UEFA consultadas por la Agencia EFE aseguran que en el máximo organismo europeo son "conscientes" de las supuestas amenazas, y que por ello "está previsto que todos los partidos se disputen con la medidas de seguridad apropiadas".

Además, mantienen un "estrecho contacto con las autoridades de las respectivas sedes".

La reacción se produce tras la viralización de una imagen en la que aparece un supuesto islamista, con los cuatro estadios protagonistas en la ida de los cuartos de final de fondo y el lema 'matarlos a todos'.

Los escenarios dibujados sobre la ilustración sonel Santiago Bernabéu, el Civitas Metropolitano, el Parque de los Príncipes y el Emirates de Londres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Mensajes tranquilizadores de los Ministerios del Interior

El mensaje de la UEFA se suma a los expresados también este miércoles por los ministerios del Interior de España y Francia, así como por la policía de Londres en relación al Arsenal-Bayern Munich, que se juega este martes igual que el Real Madrid-Manchester City.



El ministerio del Interior español hizo un llamamiento a la tranquilidad y anunció que ha reforzado la seguridad ante el encuentro de hoy y el de mañana, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, así como que los cuerpos policiales tienen activados todos sus sistemas de alerta y respuesta.



Según fuentes de Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han diseñado un despliegue operativo en el que participan más de 2.000 agentes de Policía Nacional y también de Guardia Civil, a los que se sumarán los efectivos de la Policía Municipal de Madrid, para "asegurar un correcto desarrollo de los dos eventos deportivos".



Ese despliegue "está coordinado y cuenta con el apoyo previsto en las medidas que, en todo el territorio del Estado, establece el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista para al actual nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, al que se han añadido además distintas órdenes de refuerzo para prevenir este tipo de contingencias", apuntó el ministerio.

Las acciones de los Ministerios francés y británico

También el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, avanzó que Francia va a reforzar "considerablemente" las medidas de seguridad para el partido que disputan mañana el París Saint-Germain (PSG) y el Barcelona.

Gérald Darmanin, Ministro del Interior de Francia. CORDONPRESS



En unas declaraciones a la prensa, Darmanin señaló que ha habido "una amenaza hecha pública por parte del Estado Islámico", por lo que ha pedido a la Prefectura de la Policía "reforzar los medios de seguridad considerablemente", aunque no detalló cómo será el refuerzo. "La DGSI (servicios secretos franceses) está preparada, aunque no voy a dar detalles de ello", añadió.



Igualmente la policía metropolitana de Londres ha asegurado que el nivel de alerta terrorista no ha cambiado, pese a las supuestas amenazas del ISIS.