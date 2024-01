El Udinense - Milan se reanuda después de detenerse por insultos racistas a Mike Maignan

El francés Mike Maignan, portero del Milan, se marchó este sábado a los vestuarios a la media hora de encuentro ante el Udinese por los insultos racistas procedentes desde la grada del estadio local, pero volvió cuatro minutos después con sus compañeros para reanudar el encuentro de la Serie A.



El meta avisó al colegiado durante la primera hora en varias ocasiones de que estaba recibiendo dichos insultos hasta que se hartó de la situación.

Maignan se marchó al vestuario y el resto de sus compañeros le siguió.



Cuatro minutos después, en el 38 de la primera mitad, con 0-1 en el marcador en favor de los 'rossoneri' y algunos de los jugadores del Udinese pidiendo explicaciones a su propia afición, Maignan y el resto de jugadores del Milan volvieron al campo y el colegiado reanudó el encuentro.

Mike Maignan and his AC Milan team-mates walked off the pitch briefly following abuse directed at the goalkeeper from the stands.



