El tremendo palo de Benzema tras su mal momento en Arabia Saudí: "No puedo ganar solo"

Karim Benzema no gana para problemas en Arabia Saudí. Su equipo el Al-Ittihad empataba este viernes sin goles con el Al Taawon. El galo después de muchas idas y venidas con Marcelo Gallardo era titular en su equipo, pero no conseguía ver puerta como le ha pasado en otras ocasiones. De hecho en 20 partidos disputados solo ha marcado 9 goles, muy lejos de los 29 tantos que lleva Cristiano Ronaldo o los 22 del serbio Mitrovic.

Las críticas por su rendimiento al exmadridista han sido constantes. De hecho, Benzema tuvo hasta que borrarse las redes sociales cansado de tantos mensajes en su contra. Preguntado tras el partido por su versión de años atrás en el Real Madrid y que no se está viendo en Arabia Saudí, el galo fue muy claro y contundente: "Porque no es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo".

Sigue la pesadilla de Benzema en Arabia Saudí: los medios locales dicen que se ha ido de Jeddah El francés ha sido acusado de bajo rendimiento en los partidos claves y ha tenido que borrarse las redes sociales después de las fuertes críticas sufridas estos días. 30 dic 2023 - 12:59

Benzema sorprendió al ser ambiguo sobre su futuro: "¿Futuro en Al Ittihad? Veremos qué pasa, hay muchas novedades. Ahora mi objetivo es hacerlo bien aquí”. Su equipo, es cuarto en la Saudí Pro League, a 30 puntos del intratable líder Al-Hilal.