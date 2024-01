La tremenda 'rajada' de Paco González de la Premier: "Odegaard no jugaría ni en la Real Sociedad"

El Girona - Atlético de Madrid del pasado miércoles es considerado por la mayoría de los aficionados como el mejor partido de la temporada hasta el momento. El marcador reflejó un abultado 4-3, que llegó con el tanto decisivo en el tiempo de añadido por parte de Iván Martín. Al término de la retransmisión de este partido, Paco González lanzó una tremenda rajada sobre la Premier League, la liga considerada con mayor nivel por diferencia y que el director de Tiempo de Juego no comparte de la misma manera.

El mejor partido de la temporada

El equipo de Michel llegaba a la jornada 19 de LaLiga con la seguridad de terminar la primera vuelta del campeonato como segundo clasificado por detrás del Real Madrid y si ganaba al Atlético de Madrid, igualaba a puntos al conjunto blanco. Así fue, en un partido que no dejó indiferente a nadie, el Girona logró la victoria sobre los rojiblancos en el minuto 91 de partido con un golazo del número 23 del conjunto catalán.

?? Vuelve a disfrutar de la narración de los goles del 4-3 en @tjcope desde Montilivi con la voz de Rubén Martínhttps://t.co/nWek2THo2U — Tiempo de Juego (@tjcope) January 3, 2024

Un encuentro para recordar en esta temporada 2023-24, con siete goles entre los dos equipos, aunque eso no fue lo único llamativo. Un juego frenético, con ocasiones constantes en las dos porterías, hasta tal punto de que Oblak y Gazzaniga también fueron dos de los jugadores más destacados en los 90 minutos, a pesar del abultado resultado. Otro de los aspectos a resaltar es la actuación de Álvaro Morata, con un hat trick, el 19 del Atlético de Madrid hizo uno de los mejores partidos de su carrera hasta el momento.

La superioridad de la Premier

LaLiga ha sido considerada durante mucho tiempo la mejor competición doméstica de Europa, pero con la salida de las grandes estrellas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, entre otras, el otrneo español ha vivido un deterioro claro en su época más reciente hasta ahora. Con este declive, la Premier League es la que ha despuntado desde entonces, que también cuenta con unos presupuestos muy elevados.

El Manchester City celebrando el título de la Champions League 2022-23.EFE

La principal razón por la que la gran mayoría de los aficionados piensa de esta manera es el ritmo frenético y la continua ida y vuelta a lo largo de los 90 minutos, con muchos goles y el entretenimiento por bandera. A pesar de esto, uno de los 'peros' que se le ponía a la Premier League era que sus equipos no terminaban de dominar en las competiciones europeas hasta el Manchester City se hizo con la Champions y el triplete la temporada pasada.

¿Está tan lejos LaLiga de la Premier?

Una vez terminado el partido entre el Girona y el Atlético de Madrid, Paco González lanzó una tremenda rajada en Tiempo de Juego a la Premier League, en el que no comparte la supuesta superioridad de la competición inglesa sobre el resto. "Esta Navidad me 'zampé' un Liverpool-Arsenal, que son los dos primeros y me parecieron todos los jugadores una mier... Odegaard no podría jugar ni en la real Sociedad", afirmó el director del programa.

El periodista considera que está sobrevalorada y que "venden unas bacaladas infames, un partido chuchurrido". En un momento en el que el Manchester City todavía esttaba descolgado del liderato, estos eran los dos equipos en la parte de arriba casi en solitario. Ahora, el segundo clasificado es el Aston Villa. El conjunto de Unai Emery es una de las revelaciones en toda Europa, que en su segundo temporada al frente del equipo le ha dado un giro de 180 grados a la plantilla y la tiene soñando con la Champions por el momento.

