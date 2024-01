La trampa en el mayor contrato de la historia de un entrenador de la NBA: No firmó hasta divorciarse

Erik Spoelstra ha llegado a un acuerdo para renovar con los Miami Heat con el mayor contrato que jamás ha firmado un entrenador en la NBA: 120 millones de dólares por ocho años.

Gregg Popovich (San Antonio Spurs) seguirá siendo el entrenador mejor pagado de la liga por salario anual con 19 millones. Pero Spoelstra, que será el segundo en esa lista (15 millones al año), podrá presumir de tener el mayor contrato de un técnico por el valor total acordado (120 millones).

Doble campeón de la NBA con los Heat, Spoelstra es todo un icono en Miami y representa el ADN de este equipo que ha destacado en los últimos 15 años por un feroz espíritu competitivo en todas las circunstancias. Spoelstra tomó las riendas de Miami en 2008 y conquistó el anillo en dos ocasiones (2012 y 2013) con el equipo liderado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

Miami Heat esperó que Erik Spoelstra finalice el proceso de su divorcio para firmarle una extensión por 120M así no tenía que dividirlo con su (ex) esposa. pic.twitter.com/Tt2wsMHuYI — CLUTCH TIME ? (@ClutchTimeArg) January 10, 2024

También disputó otras cuatro finales de la NBA, la última de ellas el año pasado y que perdió ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Especialmente meritoria fue la aventura en 'playoff' de esos Heat de 2023 que, pese a clasificarse como octavos y vía 'play-in', se crecieron con Jimmy Butler como líder y tumbaron a colosos del Este como los Milwaukee Bucks o los Boston Celtics hasta llegar a las Finales.

Spoelstra ha dirigido 1.231 partidos de temporada regular en la NBA con un balance de 725-506 que le sitúa entre los 20 técnicos con más triunfos en la historia de la liga. Los Heat ocupan el quinto lugar en la Conferencia Este con un balance de 21-15.

La trampa en el contrato

Sin embargo, estos días medios estadounidenses han revelado que la firma de Spoelstra en ese contrato no se produjo hasta que no finalizó su proceso de divorcio. Los Miami Heat se esperaron hasta entonces para presentarle su oferta y que su mujer no se llevara ni un solo dólar de ese sustancioso contrato. Si no tendría que haberlo dividido con ella.