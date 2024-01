Toril: "No nos han pasado por encima; en la posesión hemos estado por encima de ellas"

Alberto Toril, entrenador del Real Madrid, consideró que los objetivos de su equipo no son los mismos que los del Barcelona tras caer ante el conjunto azulgrana por 4-0 en la semifinal de la Supercopa de España disputada en el estadio de Butarque.



"El Barça le gana a todos, no solo al Madrid, es el campeón de Europa. A veces estamos más cerca y a veces más lejos, depende un poco de las circunstancias que tengamos. Hoy hemos competido bien, no nos han pasado por encima. Tienen mucho talento, mucha capacidad de finalizar. Es difícil contenerlas pero en líneas generales, para lo que nosotras queremos, hemos dado un paso adelante en relación al partido de liga", dijo en rueda de prensa.

La posesión del partido

"Lo estamos intentando, estamos donde tenemos que estar, peleamos por nuestros objetivos, que no son los mismos del Barcelona. Queremos clasificarnos para Europa, tener experiencia, crecer, cada año ser mejores. En liga nos pasaron por encima a todos los niveles y hoy por momentos hemos estado más cerca de ellas e incluso en la posesión hemos estado por encima, no es nada fácil quitarle el balón al Barcelona", añadió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



En cuanto al análisis del choque, señaló: "Creo que no es el mismo partido de liga, el partido ha estado sobre todo en la primera parte en detalles. Hemos tenido alguna opción ante un grandísimo equipo con muy buenas jugadoras. Contento por el esfuerzo de las jugadoras, lo han intentado. El resultado es contundente y seguiremos intentándolo".



"El año pasado hicimos una grandísima temporada y este hemos tenido mil dificultades. Hay que afrontarlas con optimismo. Las chicas se vacían en el campo y llegamos donde podemos. Estoy contento a nivel interno. El resultado es contundente y dañino, pero ha nivel de equipo nos hemos mostrado competitivas", opinó.

Los objetivos del Real Madrid



En esa línea, expresó: "Seguimos nuestro camino. Muchas veces la expectativas son demasiado elevadas. Tenemos claros cuáles son nuestros objetivos, tenemos pocos años de vida, seguimos creciendo, seguimos intentándolo, jugamos partidos competitivos. El momento llegará".



"Si somos el segundo presupuesto, somos el segundo equipo. Y el año pasado terminamos segundas. Este año vamos terceras empatadas con las segundas. Cuando termine la liga estaremos en el segundo lugar y si es así, habremos conseguido nuestros objetivos", manifestó.

??? Alberto Toril, entrenador del @realmadridfem: "Estamos mejorando, esto no es de un día para otro".



?? "Tenemos claros cuáles son nuestros objetivos".#SupercopaFemeninapic.twitter.com/V9RmqJ7QO9 — FutFem RFEF (@FutFemRFEF) January 17, 2024



En cuanto a la llegada de posibles refuerzos, apuntó: "El club hace su trabajo, lo hace bien, y siempre está pendiente de las opciones buenas que pueda haber. Hemos tenido lesiones y tenemos necesidades. Tenemos dos centrales y con eso no podemos competir cada tres días. Tenemos muy pocas jugadoras, las bajas condicionan la dinámica del día a día. El año pasado no tuvimos tantos problemas, había posibilidad de rotar".