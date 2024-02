Topuria visita el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, mientras Makhachev acepta el reto

Recepción en el Ayuntamiento de Madrid

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, recientemente proclamado nuevo campeón mundial del peso pluma de la UFC, fue recibido este lunes por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que le agradeció su "lección de amor, compromiso y patriotismo" y le mostró su deseo y "el de todos los madrileños" de poder verle pelear en el Santiago Bernabéu contra Conor McGregor.

Martínez-Almeida felicitó a Topuria por dar una "grandísima alegría a todos los españoles" y "demostrar que no hace falta nacer en España para sentirse profundamente español y agradecido a España". "Has paseado nuestra bandera por todo el mundo y nos has dado una lección de amor, compromiso y patriotismo", añadió.

Por su parte, el campeón del mundo, acompañado de su cinturón, agradeció estas "palabras bonitas" y el "cariño" que ha recibido "a lo largo de este camino". "Llegué a España con 15 años y desde el primer día me sentí como uno de la familia. Me llena de orgullo tener la oportunidad de devolver una pizca de este cariño, no tengo nada más que palabras de agradecimiento", afirmó el hispano-georgiano.

Makhachev: "Otro chico bajito habla, otro chico bajito quiere ser aplastado"

A su llegada a España, Topuria explicó cuáles son eran sus siguientes objetivos y lo dejó claro: "Los tres rivales que más me gustarían en la siguiente pelea son Conor McGregor, Max Holloway o Sean O'Malley. Quiero pelear otra vez antes de terminar el año y después el siguiente objetivo sería Islam Makhachev. Ese combate sería el que más me acercaría al número uno del ránking libra por libra. Me veo como doble campeón.".

Islam Makhachev es número 1 y campeón del peso ligero, el peso con más complejidad de la UFC, recogió el 'guante' y aceptó el desafío de Topuria: "Otro chico bajito que está hablando. Otro chico bajito que quiere ser aplastado".

Topuria no tardó en contestar a Makhachev subiendo a una stories de Instagram la única derrota profesional en MMA.

Visita a la Comunidad de Madrid

Tras visitar la sede del Ayuntamiento de Madrid, Topuria también fue al edificio de la Comunidad de Madrid donde fue recibido por la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

Recordemos que este miércoles, Ilia Topuria compartirá noche de radio con Juanma Castaño en un especial programa de El Partidazo de COPE desde Alicante.