Tomás Guasch señala cómo afectará la llegada de Mbappé a un jugador del Real Madrid: "Le vendrá bien"

Carlo Ancelotti ha defendido este sábado en rueda de prensa a Vinicius. El entrenador italiano del Real Madrid afirmó "no entender" la persecución que sufre su futbolista y, además, también, reprochó la actitud de los rivales. "Todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius", comentó en la sala de prensa de Valdebebas.

Audio

Y agregó: "He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística y nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan, ¿qué tiene que hacer? Marca goles y nos da asistencias, pero tengo que hablar con él por su actitud, no".

En Alemania también señalan a Vinicius

El pasado miércoles Vinicius volvió a ser el foco de la polémica durante el partido que enfrentaba al Real Madrid contra el Leipzig. Y es que el futbolista brasileño protagonizó una jugada muy controvertida.

El atacante del conjunto español fue a la presión de un balón y chocó con Orbán. Y Vinicius, al ver que el futbolista del equipo alemán exageraba su caída, le recriminó la acción para posteriormente empujarle con llevando sus manos al cuello del rival.

Davide Massa, árbitro del encuentro, mostró la amarilla a Vinicius y su decisión dio mucho que hablar durante el duelo y a su conclusión, tanto que desde Alemania apuntaron directamente hacia el número siete del Real Madrid. "Escándalo por el estrangulador Vinicius", titulaba el diario 'Bild' al no entender porqué no fue expulsado.

Orbán, el otro protagonista de la jugada, habló en Sky Sports Austria y mostró su enfado. "Los árbitros, por desgracia, no tienen la valentía de expulsar a estos jugadores. Era roja directa. Me agarra del cuello con las dos manos", afirmó el capitán del Leipzig.

Mbappé debe decidir su futuro

Durante el mes de febrero, concretamente el día 15, Kylian Mbappé y el París Saint-Germian confirmaron que el futbolista no seguirá la próxima temporada en el conjunto parisino. El campeón del mundo con Francia realizó este anuncio a través de varios medios franceses. Y el club, por su parte, filtró la noticia con un comunicado oficioso.

"Kylian ha comunicado su decisión de dejar el equipo al final de la presente temporada. Los términos de salida aún no se han acordado completamente", decía el texto que el PSG envió a varios periodistas y al que la Cadena COPE tuvo acceso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Kylian MbappéEFE

El futuro de Mbappé está por resolverse todavía, pero todos los rumores apuntan a que terminará vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid. Y cumplirá así la fantasía de muchos aficionados madridistas.

Si la llegada de la estrella francesa al club de Concha Espina se termina confirmando, el futbolista conformaría un ataque de ensueño junto a Vinicius y Jude Bellingham. Y pese a que su llegada todavía no es oficial, ya se habla del papel que tendrá Kylian Mbappé en la plantilla blanca.

La opinión de Tomás Guasch

Y sobre todo este tema, José Luis Corrochano cuestionó a los presentes en el Tramo final de Tiempo de Juego. Aunque el más tajante con su respuesta fue, sin lugar a dudas, Tomás Guasch. "Vinicius es un polvorilla", empezó diciendo.

Y añadió: "Y en cuanto a lo referente a la persecución, Vinicius llegó a España, le mordieron la cabeza y se convirtió en carne de memes y burlas. Se veía desde el primer día que era superior a sus rivales y por eso ha pasado por todo esto, pero debe templarse".

"Está claro que Vinicius debe cambiar. Pero creo que le vendrá bien la llegada de Mbappé porque quedará en un segundo plano", dijo para concluir.

Audio

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB