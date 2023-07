Tomás Guasch propone cuál debería ser la final de la Champions League "de por vida"

En mayo, Real Madrid y Manchester City empataron 1-1 en el Santiago Bernabéu en el partido de ida de semifinales de la Champions League. Vinicius adelantó a los blancos con un golazo desde fuera del área y De Bruyne puso el empate en la segunda parte con otro gran disparo lejano que entró pegado al palo derecho de Courtois.





La diferencia de gasto entre Real Madrid y Manchester City

Según Transfermarket, El Manchester United y el Chelsea son los dos clubes que más dinero han perdido desde 2016 en el balance entre gastos e ingresos, mientras que el Manchester City, desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo, ha perdido más de 600 millones de euros. Si rival en las semifinales de la Champions League, el Real Madrid, tiene un balance positivo de + 15 millones de euros.

Guardiola saluda a Haaland tras sustituirlo en el partido ante el Leipzig del pasado martes.Cordon Press





Los equipos que más dineros han perdido desde 2016 en traspasos:

1 Manchester United -901,65 mill. €

2 Chelsea FC -805,86 mill. €

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

3 Manchester City -666,69 mill. €

4 Arsenal FC -638,21 mill. €

5 París Saint-Germain -581,20 mill. €

6 Tottenham Hotspur -471,68 mill. €

7 West Ham United -431,74 mill. €

8 FC Barcelona -431,64 mill. €

Tomás Guasch, contra los Clubes Estado

En Tiempo de Juego, durante la previa del partido de ida de las semifinales que enfrentó al Real Madrid y al Manchester City, se habló de la gran diferencia de gastos que había entre los dos equipos. Paco González dio el dato del dinero gastado por el Manchester City desde la llegada de Pep Guardiola y lo importante del gran balance económico del Real Madrid, que incluso es positivo: "El Madrid se ha gastado mucho pero ha ingresado más, está en +15, que es impresionante".+

Poli Rincón analizó lo que diferencia a los dos equipos que están luchando por la gran final de la Champions League 2023: "Es importante que el Madrid se gestiona él, no como el City. El Madrid no es poobre porque sabe ahorrar y gestionar".

Y Tomás Guasch es siempre el más crítico con estos equipos que gastan millones de euros y que están gestionados co grandes cantidades de dinero: "No se puede luccar contras esos equipos que dan 300 millones a un jugador. El Real Madrid hace algo que está fuera de todo lo normal; está jugando contra las fuerzas del mal, que no saben lo que es el fair play financiero. El Barcelona se ha gestionado mal y tienen palancas; estos no tienen ni palancas ni nada". Además, propuso que la final de la Liga de Campeones tendrían que jugarla siempre dos equipos que dijo en Tiempo de Juego: ESTOS SON LOS DOS EQUIPOS PROPUESTOS POR GUASCH PARA LAS FINALES.