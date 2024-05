Tomás Guasch lamenta la decisión de De La Fuente con dos laterales en la lista: "¿Y cuándo van?"

La Cadena COPE sigue analizando desde todas sus vertientes, a lo largo del lunes, la lista confeccionada por Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024, de la que tendrá que hacer algún descarte.

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal y Nacho Fernández, Marc Cucurella (Chelsea), Aymeric Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Daniel Vivian (Athletic Club).

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri y Fermín López (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Aleix García (Girona).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Club), Joselu (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), y Ayoze Pérez (Betis).

Los escogidos por el seleccionador se concentrarán en las instalaciones federativas el sábado 1 de junio, salvo los jugadores del Real Madrid que cite el de Haro ya que disputan ese día la final de la Liga de Campeones y lo harán más tarde.

Manolo Lama y sus descartes para la Eurocopa

Durante el programa especial que este lunes realizó la Cadena COPE para conocer en directo la lista para la Eurocopa, Manolo Lama ya dejó clara su opinión.

"La lista está un poco en lo previsto", valoró Lama, que destacó que De la Fuente lleva cinco centrales, "lo que demuestra que Nacho va a estar entre los elegidos porque el más polivalente en la defensa", por lo que las dudas sobre quiénes serán los descartes se ciernen sobre unos pocos futbolistas.





Para Lama, algunos de los que suenan en las quinielas como 'más descartables', "Fermín yo creo que va a ir seguro", y lo mismo piensa de Ayoze: "Yo creo que Ayoze va a ir porque es un futbolista que da desequilibrio. Piensa que con la baja de Brahim y Yeremi Pino necesitamos desequilibrio, y él lo da".

Así que las bajas podrían estar en hombres "como Aleix García o Ayoze".

Tomás Guasch, y los jugadores que echa en falta

Aunque Guasch reconoce estar "motivado" con la lista de España para la Eurocopa, este lunes ha estado mucho más entregado con "Rafa Nadal a mí es el que me pone, he estado corriendo toda la tarde con él en cada punto".

Dicho lo cual, Guasch le pone dos grandes 'peros' a la convocatoria. En concreto, apunta a dos ausencias significativas en los laterales.

"Sí me planteo una cosa: si ese muchacho llamado Miguel Gutiérrez no está, ¿cuándo va a ir? Porque ha sido el mejor lateral de LaLiga con diferencia. Lucas Vázquez también vale para tirar penaltis", comentó en alusión a los jugadores del Girona y del Real Madrid respectivamente. "Pero por dos tíos no vamos a montar el número", concluyó.

Lucas Vázquez y su tuit borrado

Lucas Vázquez fue noticia este lunes por un mensaje que escribió en redes sociales tras el comunicado oficial del seleccionador que, minutos después, borró, aunque varios usuarios ya tenían hecha la captura del mensaje.

El tuit misterioso de Lucas Vázquez tras la lista de De la Fuente que minutos después borró

Lucas escribió dos emoticonos de carcajada. Mensaje que minutos después borró. Se desconoce el por qué de ello, pero sí que llamó la atención a los usuarios de la citada red social que el gallego escribiera eso y después lo borrara.

Después, el propio futbolista se explicó asegurando que ese tuit no tenía nada que ver con la selección española: "He visto que se ha formado una buena, pero no tenía nada que ver. No era por eso. Máximo apoyo a la Selección, siempre he sido muy pro de ella" .