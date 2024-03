Tiempo de Juego responde una de las grandes preguntas del cine: ¿Qué debes hacer si te traga una ballena?

Por mucho que el cine nos haya pintado las ballenas suelen ser animales muy pacíficos. Estos cetáceos, los grandes moradores de los mares suelen provocar miedo y ternura a partes iguales, pero rara vez suponen problemas para los seres humanos. Sin embargo, cualquiera que emprende un viaje en barco por alta mar tiene en su cabeza la posibilidad de ser engullido por una. Moby Dick y Pinocho han hecho demasiado daño.

Para tranquilizar a la audiencia en Tiempo de Juego hemos querido dar a conocer qué pasaría si te tragara una ballena y qué habría que hacer para sobrevivir. Las posibilidades de que esto pase son muy remotas, pero hay que estar preparados para cualquier cosa.





¿Qué pasa si te traga una ballena?

Hay que partir de la base de que es muy complicado que pase, evidentemente. Pero pongámonos en la situación de que estás buceando y te encuentras con una ballena y abre la boca y tú te cuelas dentro. Las probabilidades de salir ileso a partir de ahí, en ese momento, son de un 50/50 más o menos. Y muchas de esas posibilidades pasan por si, la ballena abre la boca justo después de que tú entres en ella

Hay que tener en cuenta también, que la ballena no come cuerpos grandes, por lo tanto, si notan que hay un cuerpo extraño dentro de ella, te intentaran expulsar. Entonces, lo que debes hacer si la ballena no vuelve a abrir la boca es hacerle ver que estas allí. Moverte mucho, gritar.. todo lo que puedas.

Si el ejemplar se da cuenta te expulsará. El problema está en que la garganta de una ballena es bastante estrecha e igual no cabes. Pero pongámonos en lo peor, la ballena nos engulle. Llegas al estómago y allí muy probablemente morirás porque hay muy poco oxigeno. Allí hay metano. Y lo siguiente ya es que con suerte, te encontrarían troceado entre heces de ballena.





Pinocho y Moby Dick

Vamos que es practicamente imposible vivir una historia similar a la que pasan Pinocho, Pepito Grillo y Gepetto en el popular cuento infantil. Las ballenas no son tan grandes como para poder tragarse no a una si no a dos personas y sería disparatado pensar que se puede aguantar tanto tiempo en su interior. Por suerte, estos preciosos animales no son violentos ni peligrosos y las grandes ballenas blancas como Moby Dick se encuentran en el imaginario y no en los mares del planeta.

Un buzo sobrevive a ser engullido por una ballena

Un insólito hecho sucedió en las costas de Massachusetts, Estados Unidos, donde una ballena jorobada 'se tragó' a un buzo y luego lo escupió sano y salvo, listo para contar su extraordinaria experiencia. "Hola a todos, quiero aclarar lo que me sucedió hoy. Buceaba para buscar langostas cuando una ballena jorobada intentó comerme. Estuve dentro de su boca cerrada durante 30 a 40 segundos, antes de que emergiera a la superficie y me escupiera" , escribió el pescador de langosta Michael Packard, de 56 años.





Y comentó: "Luego caí en la cuenta, oh, Dios mío, estoy en la boca de una ballena… y está intentando tragarme. Pensé, bueno este es el momento voy a morir". Sobre cuál es su estado de salud, Dijo: "Tengo moretones por todos lados, pero ningún hueso roto. Agradezco a los salvavidas de Provincetown por sus cuidados y ayuda".

Del curioso hecho hay un testigo que estuvo en primera fila y es Josiah Mayo, quien acompañaba a Packard en la pesca y contó al medio local Cod Times que vio el momento en que su compañero salió eyectado por la ballena en el océano Atlántico y fue quien llamó a los salvavidas.

