Sigue este martes desde las 19:00h 'Tiempo de Juego' con el Osasuna-Barcelona y el resto de la jornada

Un Elche desesperado busca aire ante un Girona lanzado. Un Valladolid al alza mide la desilusión del Athletic. Mucho en juego en el último partido de Piqué como profesional. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 19:00 horas, en COPE.

Elche - Girona (19:00 horas)

Piqué entra en la última convocatoria azulgrana antes del Mundial Xavi ha repetido la misma lista que en el último encuentro de la LaLiga Santander ante el Almería y viajará a Pamplona con 22 jugadores y entre ellos Piqué. 07 nov 2022 - 12:58

El Girona encara en un gran momento la profunda depresión del Elche ya sin Jorge Almirón, destituido tras cinco partidos en el cargo. Así, el secretario técnico Sergio Mantecón dirigirá al conjunto franjiverde.

La alineación es una incógnita, ya que Mantecón apenas ha podido trabajar con el equipo en una sesión, pero sí se intuyen cambios en el equipo ante el pobre rendimiento ofrecido en la última jornada. Míchel podría repetir el once del duelo ante el Athletic, aunque Rodrigo Riquelme o Iván Martín podrían ser titulares en detrimento de Toni Villa o Valery Fernández



COPE en el Martínez Valero.





Athletic - Valladolid (20:00 horas)

El Athletic Club, algo alicaído tras su última derrota, recibe a un animado Real Valladolid aupado por la dinámica positiva de resultados y con su versión goleadora mejorada.

Sin los relevantes Muniain, Ander Herrera y Dani García estarían en el parte de bajas de los 'leones', en el Valladolid no viajarán a San Mamés Malsa, Escudero, Javi Sánchez, Kenedy, Anuar y Luis Pérez.





La Cadena COPE en San Mamés.





Osasuna - Barcelona (21:30 horas)

Osasuna recibe al Barcelona antes del 'parón' por el Mundial, en un duelo entre dos equipos de la zona alta marcado, de nuevo, por un Gerard Piqué que juegue o no colgará las botas tras el choque.

Arrasate tiene la baja confirmada por lesión de Ez Abde, que no podrá jugar ante el equipo al que pertenece y que no le puso cláusula del miedo. Xavi Hernández no puede recuperar a Jules Koundé ni al resto de lesionados --Franck Kessié, Ronald Araújo, Memphis Depay ni Sergi Roberto.





Micrófonos de COPE en el Estadio El Sadar.





