Un triunfo mundial histórico y el polémico beso de Rubiales, en el Tertulión de los domingos

Empezamos hablando en el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego de la victoria histórica de la selección española en la final del Mundial. El gol de Olga Carmona en la primera parte, le dio a las chicas de Jorge Vilda su primer título de campeonas del Mundo. Paco González afirmó que tiene mucha confianza en el futuro de esta selección: "He sufrido menos que en Sudáfrica. Me parece que es solo una primera página de oro de muchas que pueden venir. Ahora, la gente se pondrá a ver a a España sabiendo que pueden hacer algo importante, igual que cuando nos sentamos a ver a la selección de baloncesto". Sobre Vilda, dijo que "su figura me tiene fascinado, todo lo que ha pasado en torno a él, que haya salido bien...."





Para Santi Cañizares, "ha sido un historión todo desde el principio. Ha subido muchísimo el nivel de calidad y talento, es sorprendente cómo juegan por de dónde venían". Roberto Palomar también confía en que esto va a ayudar mucho a las generaciones futuras: "Esto será un efecto contagio y es un tsunami que hay que aprovechar".

El polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Uno de los gestos tras la gran final fue el beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso. Rubiales afirmó que fue un gesto cariñoso y cargó contra todos los que le han criticado. Para Juanma Castaño, en el beso "no veo maldad ni un gesto obsceno. Yo no hablo de normalizarlo pero tampoco criminalizarlo".

El beso de Rubiales a Jenni Hermoso





Paco González dio su opinión, que cambió desde que vio el beso en directo hasta cómo ha visto la gran polémica que ha habido a lo largo del día: "En directo he pensado que se llevaban bien pero luego vas viendo que es una cagada. No le hubiera costado nada pedir perdón".

Uno de los más críticos fue Gonzalo Miró, para el que el beso es "es impresentable e inadmisible. No puede naturalizar hacer eso y además, es su superior. Y me ha dejado perplejo la entrevista contigo, me parece de barra de bar". Siro López piensa más o menos lo mismo, con el problema agravado por la entrevista de Juanma a Rubiales: "Es más impresentable y más, después de lo que te ha dicho a ti. La selección masculina ha ganado y no le he visto dar un pico a ningún jugador". Como Siro, también opina lo mismo Mónica Marchante: "No es dar un pico, le ha cogido con las manos y la ha besado. Ella ha intentado no poner el foco ahí y me ha sorprendido la reacción de Rubiales. Puedo entender que meta la pata pero no que pida perdón luego".

Miguel Rico también criticó el beso y el gesto de Rubiales en el palco durante el partido, cuando se tocó sus partes durante la celebración: "Podría por haber pensado que el presidente de la RFEF no puede dar un pico ni tocarse en el palco y no puede llamar a todos los que estamos en contra, imbéciles y tontos. A ver si en el avión refresca su estado de ánimo".