Djokovic cumple ante Hurkacz, pero queda en manos de Sinner

El serbio Novak Djokovic se impuso al polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (1), 4-6 y 6-1, pero el set que perdió le complica el pase a la ronda de los cuatro mejores de las Finales ATP que se disputan en Turín. Djokovic, número uno del mundo, necesita ahora una victoria del italiano Jannik Sinner ante el danés Holger Rune para estar en semifinales.

