Tabilo da la campanada en Roma eliminando a Djokovic

El chileno Alejandro Tabilo dio un mayúscula sorpresa este domingo al eliminar al serbio Novak Djokovic en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, tras imponerse con facilidad en 2 sets, por 2-6 y 3-6, en poco más de 1 hora de partido.



Una doble falta terminó con el recorrido de 'Nole' en Roma, donde campeonó en 2022. Un fiel reflejo de lo que fue su partido, gris, desdibujado e impreciso. El que era favorito en Roma, tendrá que esperar para conseguir la victoria 1.100 en el circuito profesional que perseguía en este torneo de Roma.

Se le juntó todo a Djokovic, portador de una gorra que tapó la pequeña herida que le causó una cantimplora accidentalmente caída desde la grada el pasado viernes. No está en este 2024 al grandísimo nivel que acostumbra y Tabilo estuvo sensacional. Era la primera vez que se medían y el primer set terminó en media hora. No le dio tiempo a entrar en el partido al de Belgrado, que achacó también la falta de ritmo.



Fue una primera manga apabullante del chileno, brillante, superior en todos los aspectos a un 'Nole' superado, por momentos irreconocible, incapaz de igualarse de ningún modo ante un desvergonzado 'Jano', el mote del tenista nacido en Toronto, en Canadá, el 2 de junio 1997, hace casi 27 años, ganador de un solo torneo ATP, el 250 de Auckland, también en tierra batida, su especialidad, y con un mejor resultado en su carrera de unos octavos de final de Masters 1.000, ya igualado tras la gesta en la capital italiana.



Hasta 9 errores no forzados firmó el serbio en el primer set, que obtuvo también peor porcentaje al servicio respecto a Tabilo, eliminado en la primera ronda del torneo de Madrid, en el que participó por primera vez en su carrera.



Roma es su ciudad favorita fuera de Chile y, ahora, lo será mucho más. Porque nunca olvidará su hazaña, la de ganar al tenista con más Grand Slam de la historia en la pista central de Foro Itálico en la que Rafael Nadal, su ídolo, zurdo como él, levantó hasta 10 títulos.