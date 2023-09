Suso: "Sampaoli es el peor entrenador que he tenido"

Suso, jugador del Sevilla, ha hablado de la actualidad y los temas más candentes que rodean al equipo sevillano, como la vuelta de Sergio Ramos, Mendilibar o cómo ha empezado el equipo la temporada. El futbolista no dejó indiferente a nadie con sus respuestas, y es que tras alabar a Luis Enrique como el mejor entrenador que ha tenido en su carrera, en la Selección española, aseguró que "¿el peor entrenador? Sampaoli".

También desveló que estuvo a punto se salir del Sevilla por los problemas físicos que arrastraba: "En diciembre hablé con Monchi y me dijo: Suso, ¿qué hacemos? Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era decir, me voy, intento coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le digo que voy a durar más que Sampaoli y que voy a acabar jugando". Algo que finalmente acabó pasando, con la posterior llegada de Mendilibar, que le brindó a Suso su total confianza.

Jorge Sampaoli deja de ser entrenador del Sevilla Como informó José Manuel Oliva, en El Partidazo de COPE, José Luis Mendilibar se hará con las riendas del equipo hispalense este mismo martes. 21 mar 2023 - 10:37

Sampaoli durante un partido de Europa League con el Sevilla.CORDON PRESS





Fue con el nuevo técnico con el que hubo un malentendido que quiso aclarar rápido: "Sus palabras se sacaron de contexto. Dijo que si quería jugar en la derecha tenía que correr más. Son puntos de vista, a todos no nos gusta lo mismo. Sí que hablamos y le dije que no me había hecho gracia. Ambos fuimos honestos. Es muy buen hombre, sincero, transparente, trata a todos por igual. Eso es importante y difícil".

El fichaje de Sergio Ramos ha sido el movimiento más mediático del verano en el Sevilla, un jugador con el que Suso coincidió en la Selección y al que admira: "Yo coincidí con él en la selección y es un tipo diez. En Montecastillo, cuando me enteré, le mandé dos o tres mensajes y me contestó que quería venir. Al grupo le va a ir espectacular. Por su experiencia, cuando miras atrás y ves a Sergio Ramos, es diferente".