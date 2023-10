El surrealista show final de Melero López en el Rayo - Mallorca: "Yo no he visto una cosa igual"

Melero López fue el colegiado de un partido que hasta el minuto 90' parecía transcurrir con normalidad, como cualquier otro encuentro de Primera División. Acciones polémicas, goles, tarjetas amarillas... todo normal hasta que en el minuto 93' una acción entre el delantero del Rayo Vallecano Raúl De Tomás y el defensor del Mallorca Giovanni González propició los diez minutos más anómalos que se han vivido hasta el momento en esta temporada.

Un pase dirigido hacia el banderín de córner terminó con un forcejeo y un codazo innecesario de Raúl De Tomás sobre el defensor del Mallorca. Ese fue el punto de inflexión en el que comenzó a desatarse el caos. La primera decisión de Melero López tras consultar a su asistente fue expulsar al jugador del Rayo Vallecano. Raúl, disconforme con la sanción, protestó al árbitro mientras los jugadores del Rayo se sumaban a su compañero. Desde el VAR se advirtió al colegiado de la dureza de la sanción y le aconsejaron ir a verlo al monitor. Tras ver la repetición, Melero López decidió castigar la acción con tarjeta amarilla y retirar la roja a Raúl de Tomás. También se amonestó a Giovanni por golpear al delantero después del feo gesto de De Tomás.

El partido continuó con el Rayo Vallecano volcado en el ataque y la mayor parte del tiempo se jugó en el campo del Mallorca. La tensión entre jugadores iba creciendo y las acciones iban cada vez más al límite. En el minuto 99, una disputa aérea de balón entre los mismos protagonistas terminó en penalti. En primera instancia, Melero López decidió que no había motivo suficiente para señalar la mano de Giovanni y la pena máxima, pero otra vez desde la sala VAR avisaron a Melero López de la posible equivocación a la hora de juzgar la acción. Volvió a acudir a la pantalla y señaló la pena máxima tras considerar que la mano del defensor estaba despegada. Lo llamativo de este momento fue el tiempo que tardó el colegiado en rectificar. Melero, con la decisión tomada, se fue casi hasta el punto de penalti para aclarar que efectivamente señalaba la pena máxima. El narrador del partido para Tiempo de Juego, Carlos Sáez, no daba crédito de la situación que se estaba viviendo, igual que todo el estadio.

Finalmente, se señaló la pena máxima y el jugador que automáticamente cogió el balón fue "El tigre" Radamel Falcao. El delantero colombiano, especialista desde los once metros, intentó engañar a Raijkovic, pero el portero aguantó hasta el final y le adivinó las intenciones al delantero. Parecía que el guardameta sería el héroe del partido para los baleares, pero en cuanto el balón salió por la línea de banda tras el despeje del penalti, el árbitro se volvió a llevar la mano a la oreja y le señalaron correctamente que el portero se había adelantado a la hora de atajar el disparo de Falcao. Las protestas de los jugadores del Mallorca no llegaron a nada porque la acción era más que obvia y la decisión estaba tomada. Falcao volvió a coger el balón y esta vez el delantero colombiano no falló y empató el partido para el equipo de Vallecas. Todo sucedió en los minutos de descuento y aunque se debería haber añadido más tiempo, Melero López decidió pitar el final y dar por concluido el encuentro después de protagonizar un show que quedará para el recuerdo. Poco más pudo pasar en menos tiempo y todo con el colegiado andaluz como protagonista. Al malagueño se le complicó la cosa en diez minutos fátidicos y vivió un día para olvidar pitando y despitando cosas.

