Steinhauser se lleva otro regalo de Pogacar

El alemán Georg Steinhauser (EF Education), debutante en el Giro, estrenó su palmarés profesional como ganador de la decimoséptima etapa disputada entre Selva di Val Gardena y Passo Brocon, de 159 kilómetros, donde reforzó la maglia rosa el esloveno Tadej Pogacar (UAE), segundo clasificado.

Steinhauser, de 22 años, hijo del ex ciclista Tobias Steinhauser y sobrino de Jan Ullrich, fue el más fuerte en una dura jornada de montaña, y su atrevimiento le sirvió para ganar su primera carrera a lo grande, en solitario, con tiempo para creer lo que le parecía increíble apenas unas horas antes.

El germano, protagonistas en todas las fugas del día, se presentó en meta con un tiempo de 4h.28.52, a una media de 35,5 km/hora, seguido a 1.24 minutos por Tadej Pogacar, quien dejó a sus rivales a 2,5 km de meta, aumentando su renta 22 segundos más respecto a los hombres del podio, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y el galés Geraint Thomas (Ineos), ambos en la frontera de los 8 minutos en la general.

Otra etapa de montaña interesante, peleada desde el principio, con protagonistas célebres y un UAE del líder Pogacar que no permitiò demasiadas alegrías a los aventureros. Otro día con prendas de agua, y escapada de 10 promovida por el inquieto Alaphilippe, una vez más en la "pomada" por el triunfo parcial.

