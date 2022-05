Siro López: "No creo que le preocupe, pero que Mbappé se olvide de jugar alguna vez en el Real Madrid"

Los comentaristas de los Deportes de la Cadena COPE continúan analizando la noticia de la tarde de este sábado: Mbappé se queda en el PSG.

Uno de los que ha pasado por 'Tiempo de Juego' es Siro López. Siro no oculta en señalar que el Real Madrid pierde al no hacerse con los servicios del "segundo mejor jugador del mundo" detrás de Benzema, según dice Siro.

A pesar de incidir en esa idea de pérdida por parte del Real Madrid, no oculta en señalar que el equipo blanco está por encima de cualquier jugador: "El Madrid ha sobrevivido a las marchas de Cristiano, Casillas…".

Siro se mostró sorprendido en todo este asunto porque el Real Madrid no tuviera nada firmado con Mbappé: "Me sorprende que en este mundo que vivimos, en él tú no le puedes poner una pistola en la pistola para que firme un precontrato, no tenga nada firmado".

La operación de Mbappé pudo hacer que Haaland no llegara a Madrid: "Uno de los motivos que dio Haaland por no venir al Real Madrid era porque iba a estar Mbappé".

Siro López también explicó sus apuestas en GOL y en TV3. Con los compañeros de GOL se apostó que se vestiría de lagarterana, y en TV3, como dice él, "me vine arriba" y dijo que se vestiría de pubilla.

Para acabar su análisis, Siro lo tiene claro: "Que se olvide, no creo que le preocupe, de jugar alguna vez en el Real Madrid".