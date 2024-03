Sinner vence en Miami y le da el 'sorpasso' a Alcaraz

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el primer Masters 1.000 de Miami de su carrera al ganar por 6-3 y 6-1 al búlgaro Grigor Dimitrov en la final, lo que le permitió además alcanzar la segunda posición en el ránking mundial a costa del español Carlos Alcaraz.

