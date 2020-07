Sigue en Tiempo de Juego este domingo desde las 14h el Sevilla - Mallorca y el resto de la jornada

Este domingo sigue la jornada 36 de LaLiga Santander con cuatro nuevos partidos. Puedes escuchar todo lo que suceda en el mundo del deporte este domingo en Tiempo de Juego desde las 14:00h.





14.00h: Espanyol - Eibar



El Espanyol recibe al Eibar este domingo después de convertirse matemáticamente en equipo de Segunda División, en un encuentro complicado a nivel anímico y que afronta con el único objetivo de maquillar su imagen de aquí al final del campeonato frente a un rival que persigue una victoria que deje prácticamente firmada su permanencia, que podría ser matemática si el Mallorca pierde en Sevilla.



En el cuadro blanquiazul no hay ninguna baja en el equipo por lesión. Tampoco hay sancionados.



El conjunto armero no sobrepone a la baja de Fabián Orellana, pero con ello debe de convivir y encontrar soluciones, algo a lo que ayuda que para este partido recupere a Sergio Álvarez, que no jugó contra el Leganés por sanción.





Estadio de Cornellà-El Prat.Cordon Press

17.00h: Levante - Athletic



El Levante, que esta semana ante el Mallorca dio síntomas de agotamiento, medirá en La Nucía la capacidad de reacción del Athletic de Bilbao, que todavía puede aspìrar a jugar en Europa, a pesar de sus dos últimas derrotas como local.



El entrenador del Levante, Paco López, cuenta con todos sus futbolistas para este encuentro y dirigió este sábado la última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol.



En el Athletic se perderán el choque con seguridad Yeray Álvarez, lesionado ante el Madrid para lo que resta de curso; y Dani García, quien frente al Sevilla vio su décima tarjeta amarilla de la temporada y ha sido castigado con un partido de sanción. Y probablemente también Yuri Berchiche tras la lesión muscular sufrida este jueves.





Estadio Camilo Cano.Manuel Lorenzo | EFE

19.30h: Leganés - Valencia



El Leganés recibe la visita del Valencia en busca de tres puntos que le permitan seguir creyendo en la salvación. Si el Leganés no gana, este encuentro podría suponer la despedida de una categoría en la que ha militado cuatro temporadas.



Por lo que respecta a la plantilla, los madrileños llegan con bajas importantes. Una de ellas es la de Óscar Rodríguez, quien permanece lesionado. También se lo pierden por problemas físicos el delantero argentino Guido Carrillo y los defensas Kenneth Omeruo y Unai Bustinza, este último en principio baja para lo que resta de temporada.



No parece que Voro vaya a introducir muchos cambios con las bajas de Cristiano Piccini, José Luis Gayà y Rodrigo Moreno además de la de Ezequiel Garay tras acabar su contrato.







Estadio de Butarque, Leganés

22.00h: Sevilla - Mallorca



Sevilla y Mallorca dirimen este domingo un duelo de objetivos contrapuestos y que puede ser crucial para acercarse a sus respectivos sueños de volver a la Liga de Campeones, un reto a tiro de los hispalenses, y de creer hasta el final en una salvación que los baleares tienen a 3 puntos.



Por el esfuerzo acumulado, Lopetegui seguirá refrescando un once al que volverían el lateral Escudero por Reguilón, Óliver Torres y el brasileño Fernando en la medular por Jordán y Gudelj, y Munir, en estado de gracia, y el holandés Luuk de Jong arriba junto al argentino Lucas Ocampos, su máximo goleador, por Suso y En-Nesyri.



El Mallorca intentará al menos sumar un punto en Sevilla para mantener intactas sus opciones de permanencia en las dos 'finales' restantes: ante el Granada en Palma y Osasuna en Pamplona.





Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla

