Sigue la pesadilla de Benzema en Arabia Saudí: los medios locales dicen que se ha ido de Jeddah

Karim Benzema llegó sonriente a Arabia Saudí, pero en apenas seis meses su experiencia se ha tornado en pesadilla. El capitán del Real Madrid, ganador del Balón de Oro 2022 ponía fin a su brillante etapa en la capital de España para emprender la aventura árabe aceptando una oferta multimillonaria del Al-Ittihad al que llegaba por todo lo alto y con todos los honores.

Ahora, medio años después se ha tenido que borrar las redes sociales ante las críticas de sus aficionados y según la prensa saudí se ha marchado de Jeddah en plena temporada. Y eso que sus primeros meses fueron redondos. Sus goles auparon a su equipo al liderato, pero todo ha dado la vuelta desde la derrota ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Muchos aficionados atacaron a la estrella gala y la respuesta deKarim fue borrarse las redes sociales, entre ellas su cuenta de Instagram en la que tenía más de 70 millones de seguidores. Los hinchas ponían el foco en su bajón de rendimiento. Benzema ha disputado 20 partidos con su equipo en los que ha aportado 12 goles y 5 asistencias. Llegado a precio de oro con la vitola de estrella no ha conseguido hacer despegar a un equipo que es sexto en la Liga con tres derrotas seguidas y que fue eliminado en cuartos de final del Mundial de Clubes perdiendo 3-1 con el Al-Ahly egipcio pese a contar con futbolistas como Luiz Filipe, Fabinho, Kante o Jota.

Benzema, durante su presentación como jugador del Al-Ittihad. Cordon Press.





Según el medio saudí Al-Riyadiya, Benzema no se habría entrenado ni el jueves ni el viernes y no figuraba en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Al-Taï (16:00 horas), que finalmente se ha pospuesto al miércoles por la lluvia. Además, este mismo medio afirma que Benzema ha salido de Jeddah sin ningún motivo aparente y con total desconocimiento de si se producirá su vuelta

"Puede que esté en desacuerdo con el club pero eso no le excusa porque no hace ningún esfuerzo. Desperdicia ocasiones muy fáciles y parece haber perdido las ganas de jugar al fútbol”, opinó el periodista deportivo saudita Abdel Karim Al Jasser en el canal público Al-Ekhbariya. Al delantero se le acusa de que no rinde en los grandes partidos. Falló un penalti ante el Al-Ahly y cometió otro ante el Al Nassr, claves en los tropiezos del equipo.