Sigue la final del Mutua Madrid Open entre Alcaraz y Zverev en 'Tiempo de Juego' desde la 18:30h

El tenista español Carlos Alcaraz venció este sábado (6-7(5), 7-5, 7-6(5) al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, para alcanzar la final en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev, quien superó (6-4, 3-6, 6-2) al griego griego Stefanos Tsitsipas.

???? @alcarazcarlos03 is the first player with consecutive wins over Nadal and Djokovic in a clay tournament.#MMOPENpic.twitter.com/nGR1nUJb28