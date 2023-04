Sigue este viernes Tiempo de Juego desde las 21:00 horas, con el Rayo-Osasuna

Rayo y Osasuna buscan acercarse al séptimo puesto y seguir con su temporada de ensueño. Podrás seguir toda la emoción del mejor fútbol en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 21:00h.

RAYO - OSASUNA (21.00 horas)

Osasuna, finalista de la Copa del Rey, espera certificar la permanencia y reforzar el sueño europeo en Vallecas, donde le espera un Rayo que buscará revertir la mala dinámica de resultados en la que anda inmerso tras ocho partidos sin ganar para lograr la salvación virtual.

El equipo madrileño encadena ocho jornadas ligueras sin ganar que han frenado su progresión en la clasificación, una situación que ya vivió el pasado curso, también en la segunda vuelta, cuando estuvo trece encuentros sin celebrar un triunfo.

La última victoria del Rayo fue el 6 de febrero ante el Almería en Vallecas. Desde entonces, lleva cinco empates y tres derrotas que han frenado su progresión. Aún así, a falta de diez jornadas para concluir el campeonato, el Rayo es noveno con 37 puntos, a ocho de la sexta plaza que ocupa el Real Betis y diez por encima del descenso que marca el Valencia.

El objetivo de la salvación está a solo una victoria para alcanzar los cuarenta puntos, cifra en la que Andoni Iraola cree que podrán estar tranquilos con el objetivo cumplido.

Andoni Iraola cuenta con la importante baja en el centro de la defensa del francés Florian Lejeune, sancionado tras ser expulsado frente al Atlético de Madrid. Su sustituto lo más probable es que sea el ghanés Abdul Mumin, que formaría de inicio junto con Alejandro Catena.

Esa no será la única novedad en el equipo titular ya que el técnico vasco podría volver a incluir en el once al mediapunta argentino Oscar Trejo, en lugar de Unai López, y en punta situar a Sergio Camello por Raúl de Tomás, que aún no ha celebrado ningún gol en diez partidos. Además hasta el último momento será duda el lateral izquierdo Fran García, que se retiró lesionado en un hombre el último partido y si no llegara a estar disponible jugaría Pep Chavarría.

Osasuna busca aprovechar su buen estado de forma

Enfrente está Osasuna, que espera aprovechar su buen estado de forma para asestar un golpe sobre la mesa y firmar la permanencia en Vallecas.

Los de Tajonar cerraron el pasado sábado una semana de ensueño remontando al Elche con el doblete de Abde tan solo cuatro días después de conseguir el billete para la segunda final copera de su historia.

La entidad navarra continúa con el subidón del pase en San Mamés para la final del 6 de mayo en Sevilla y en Vallecas querrán valerse de ello para certificar la permanencia y soñar con clasificarse para competición europea, algo a lo que hasta ahora han sido reacios.

En Osasuna saben que ganando la Copa entrarían en Liga Europa, mientras que, de perder ante el Real Madrid en la Cartuja, la séptima plaza de Liga daría también un billete a una competición continental.

La idea de Osasuna es la de no aflojar en el campeonato doméstico para que en el mes de mayo continué la ilusión en El Sadar. Para ello, Jagoba Arrasate cuenta con casi todos sus jugadores disponibles. Tan solo Darko, con una grave lesión de ligamento, no podrá finalizar la temporada.

?? RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: “Queremos llegar al objetivo cuanto antes”.#RayoOsasuna — C. A. OSASUNA (@Osasuna) April 13, 2023

Las bajas de Lucas Torró o Rubén García no darán lugar a dramas. Peña tuvo sus primeros minutos ante el Elche tras meses de lesión demostrando un gran nivel, por lo que opta a una plaza como titular.

Pablo Ibáñez es otro de los que cuenta con opciones ante la baja de Torró. El mediocentro navarro, con su gol ante el Athletic en las semifinales de Copa, ha ganado mayor protagonismo y actualmente es uno de los primeros cambios de Arrasate.

