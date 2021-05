Sigue este viernes desde las 21:00h en Tiempo de Juego el inicio de la Final Four de la Euroliga

Barça - Olimpia Milano (21:00h)

El Barça vuelve a citarse con la historia este viernes (21:00 horas) en el Lamxess Arena de Colonia (Alemania), en las semifinales de la Final Four de la Euroliga, a la que vuelve después de siete años de ausencia para jugarse una plaza en la final contra el AX Armani Exchange Milán de Ettore Messina.



Los azulgranas parten como favoritos para estar el domingo en su octava final de la Copa de Europa -la séptima bajo el formato de Final a Cuatro- e intentar levantar su tercer trofeo tras los conquistados en 2003 y 2010. Será su decimoquinta presencia desde que se instauró este modelo de final en 1988.



El hecho de acabar primero la fase regular, con dos victorias claras contra los italianos (87-71 en Barcelona y 56-72 en Milán) avala al Barça ante un rival que no tiene nada que perder y que cuenta en sus filas con jugadores experimentados en este tipo de torneos como el base Sergio Rodríguez o el pívot Kyle Hines.



La presencia de Pau Gasol en el conjunto catalán aporta un plus de leyenda a esta Final Four ya que la Euroliga es el único gran título que le falta al pívot de Sant Boi, que llega al torneo en el estado de forma esperado por Sarunas Jasikevicius.



Tampoco lo ha logrado nunca Nikola Mirotic, pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo en tres Finales a Cuatro disputadas con el Real Madrid. Ahora, el jugador hispano-montenegrino lo intentará por cuarta vez enrolado, en esta ocasión, en las finales del eterno rival del conjunto blanco.



Los azulgranas saben que poco importa el pasado cuando de una Final Four se trata, y deberán gestionar su bien ganada condición de favoritos ante un rival que considera un premio estar en Colonia y que, con Messina disputando su décima Final Four, seguro que le planteará un partido lleno de desafíos.

?? We are READY to ???????? some RIMS! pic.twitter.com/gViK9iPdmT — Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2021

La defensa será el punto de partida para ambos equipos. El Barça ha resultado imparable, dada la gran cantidad de talento que acumula en su ataque, cuando ha sido consistente atrás, sobre todo con una defensa con sus pívots en la primera línea para maniatar a los lanzadores rivales.



Si el año pasado era el Barça de Mirotic, este curso es el Barça de Jasikevicius sin lugar a dudas. El técnico lituano ha sabido repartir los liderazgos en el equipo y Cory Higgins y Brandon Davies han sabido echarse el equipo a la espalda en varias fases del curso.



El pívot estadounidense lo hizo ante el Zenit San Petersburgo en una eliminatoria de cuartos que los rusos llevaron hasta el quinto partido después de tener contra las cuerdas a los azulgranas en el segundo partido.



Su participación se antoja clave ante un rival sin grandes pívots -Kyle Hines y Zach Leday- pero con una línea exterior temible con Sergio Rodríguez, el exazulgrana Malcolm Delaney y Kevin Punter como principales amenazas.

