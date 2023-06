Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 19:00 horas la final de la Champions League

Manchester City e Inter de Milán se disputan este sábado en el estadio Ataturk de Estambul el cetro del fútbol europeo. Ingleses e italianos han sido los más fuertes de una competición que arrancó el pasado verano y que se cerrará con una final en la que el City aspira a levantar su primer entorchado y los neroazurri el cuarto, trece años después de derrotar al Bayern por 2-0 en el Bernabéu. Tiempo de Juego no faltará a la cita y retransmitirá el partido de la mano de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Manchester City - Inter de Milán (21:00 horas)

Manchester City e Inter de Milán luchan este sábado por la Liga de Campeones en Estambul (21.00), en una final inédita a la que el City llega como favorito y con la presión de lograr su primera y ansiada 'Champions', ante un Inter que, como tapado y gran sorpresa de la temporada, buscará seguir sorprendiendo para hacerse con su carta 'Orejona'.

Es apenas la segunda presencia del Manchester City en una final de la 'Champions', y no guarda buen recurdo del único precedente. Perdió entonces ante el Chelsea, rival también en la Premier League, y aquello no sentó bien en Mánchester y se dobló la apuesta por no sólo dominar en Inglaterra sino conquistar Europa.

Y en ese aprendizaje y mejora sigue el City de Pep Guardiola, que sabe que si logra su tercer título continental, tras los dos ganados en Barcelona, se llevará también el honor de conquistar dos tripletes con dos equipos distintos. Se habla mucho del de Santpedor, pero es que su estilo de juego se ha impregnado en el corazón del City y su gente.

Para llegar a Estambul, el City tuvo que desprenderse en semifinales de su anterior 'verdugo', un Real Madrid al que vapuleó en semifinales. Logró el City imponer su juego de dominio y de precisión, muy ofensivo pero no tan blando atrás como en anteriores campañas.

En el Santiago Bernabéu el resultado fue de 1-1, pero las mejores sensaciones que tuvo el City sí se trasladaron al marcador en la vuelta en el Etihad Stadium, con un arrollador 4-0. Previamente, los 'sky blue' dieron cuenta del Bayern Múnich (anterior equipo de Guardiola) y del RB Leipzig.

Si bien se da por favorito al Manchester City, por plantilla y por las últimas temporadas, así como por el presente curso, la historia dice lo contrario. En esta final en el Atatürk Olympic Stadium se miden un City que sólo tiene un subcampeonato en la 'Champions', el de 2021, y un Inter de Milán que es tricampeón del torneo (1964, 1965 y 2010).

El Inter no estaba en una final de 'Champions' desde hacía 13 años. La última, en 2010, terminó bien con esa victoria con José Mourinho en el banquillo. Pero ese tercer título fue también su última presencia en una final. Ahora, contra todo pronóstico y con mucho a ganar y casi nada a perder, irán a por la gesta completa.

El estadio Ataturk acogerá la final de la Liga de Campeones este sábado.EFE





De momento, la 'pre-fiesta' salió redonda, al eliminar a su vecino y enemigo AC Milan en semifinales, con 0-2 en la ida (ejerciendo de visitante) y 1-0 en el partido de vuelta. Tres goles con los que soñar y con los que ganar confianza de cara a plantar cara al poderoso City. Pero si los 'citizen' tienen presión, o pueden sentir obligación, el Inter siente ilusión y esperanza.

Los 'nerazzurri' intentarán ser sólidos en su compacto bloque defensivo y aprovechar alguna contra, si bien acostumbran a llegar también con varios jugadores al área rival. Pero, a sabiendas del juego de toque del City, pueden dar por perdida la batalla por el balón e intentar ganar con otras armas.

La gran amenaza del Manchester City es, sin duda, el delantero noruego Erling Haaland, autor de 12 goles en esta 'Champions', igualando la marca de Ruud van Nistelrooy en 2002-03 con el Manchester United como el máximo goleador de un club inglés en una sola temporada en la máxima competición continental.

El ariete es letal dentro del área y Guardiola logró al fin hallar un juego que saque lo mejor de él sin perjudicar al juego colectivo. Tener atrás a los Bernardo Silva, Kevin De Bruyne o Ilkay Gündogan ayuda al 'vikingo' a explotar.

En el Inter, el veterano Edin Dzeko es el máximo goleador con 4 dianas en lo que va de competición, pero el Inter destaca por un buen juego coral en el que su centro del campo y llegada de los carrileros, como con Hakan Çalhanoglu, Federico Dimarco o Alessandro Bastoni, asiste también a Lautaro Martínez, Romelu Lukaku y compañía.





Si el Manchester City consigue el título este sábado se convertirá en el sexto equipo inglés que consigue ganar la Liga de Campeones, y ningún país tiene más campeones que ellos. Es su segunda final de 'Champions', por la sexta de un Inter que juega su undécima gran final europea, teniendo en cuenta todas las competiciones.

En cuanto a los banquillos, Simone Inzaghi se convertirá en el sexto italiano en dirigir a un equipo en una final de la UEFA Champions League (después de Ancelotti, Capello, Lippi, Di Matteo y Allegri), mientras que es la cuarta para Pep Guardiola (dos con el Barcelona en 2009 y 2011 y dos con el Manchester City en 2021 y 2023).

Alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; y Haaland.

Inter de Milán: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lautaro Martínez y Dzeko.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

Estadio: Atatürk Olympic Stadium (Estambul, Turquía).

Hora: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

