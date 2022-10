Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 13:00h el Getafe-Real Madrid y el Atlético-Girona

El Almería busca volver a ganar ante el Rayo. El Atlético, a olvidar la Champions. Sampaoli debuta en el banquillo del Sevilla con el Athletic, tercero, delante. El Real Madrid tratará de recuperar el liderato en Getafe. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

ALMERÍA - RAYO (14.00 horas)

Rubi recupera a jugadores que no habían participado con regularidad en los últimos encuentros y que apuntan a la titularidad como pueden ser Gonzalo Melero o Alejandro Pozo. Iraola cuenta con todos sus futbolistas aunque avanzó en su comparecencia de prensa que algunos jugadores que actuaron frente al Elche acabaron un poco justos.

ATLÉTICO - GIRONA (16.15 horas)

Rodrigo Riquelme se enfrenta este sábado a su futuro, el Atlético de Madrid y Diego Simeone, a examen de nuevo, en el foco por la irregularidad de los últimos tiempos y entre la incógnita de si Antoine Griezmann repetirá como titular.

La baja para el próximo mes de Marcos Llorente sigue coleando. Felipe Monteiro y Sergio Reguilón, aún sin debutar de rojiblanco, completan las bajas por lesión para la cita de este sábado. El resto están disponibles para armar el once. En el Girona, Míchel Sánchez podría sacrificar a Manu Vallejo para fortalecer el centro del campo con la entrada de Yangel Herrera y dejar como únicas referencias ofensivas a Rodrigo Riquelme y Taty Castellanos.

La COPE, en el Metropolitano.@sergiotalavr



SEVILLA - ATHLETIC (18.30 horas)

La alineación que ponga de inicio Jorge Sampaoli para empezar su segunda etapa en Sevilla es una incógnita. Una de las grandes dudas estaría en la condición física de Acuña, que fue descartado finalmente de la convocatoria del miércoles en el partido europeo y que el sábado anterior también había sido baja por unas mermas físicas.

Las bajas del Athletic se centran en la defensa, con las ausencias de jugadores de la relevancia de Yuri Berchiche y de Dani Vivian, que inició el curso a gran nivel supliendo al lesionado Íñigo Martínez. Íñigo ya está recuperado y liderará en el Sánchéz-Pizjuan una defensa con Oscar de Marcos e Íñigo Lekue en los laterales y Yeray Álvarez junto a él en el centro de la defensa.

El Sánchez Pizjuán, estadio del Sevilla



GETAFE - REAL MADRID (21.00 horas)

De nuevo sin su gran referente, reservado para prevenir una lesión muscular con la mente en el clásico, el Real Madrid visita avisado de lo ocurrido las dos últimas temporadas el Coliseum Alfonso Pérez sin Karim Benzema y con la necesidad de reaccionar en LaLiga al empate cedido frente a Osasuna que le entregó el liderato al Barcelona.

No ha logrado dejar la portería a cero en las siete jornadas de LaLiga Santander disputadas y el reto lo encara Andriy Lunin que seguirá ocupando el puesto del lesionado Thibaut Courtois. Nunca acabó un partido sin encajar, en siete que ha jugado en todas las competiciones con el Real Madrid, en lo que ya se ha convertido en un desafío.

En el Getafe, si no hay una recuperación milagrosa de última hora, Quique Sánchez Flores no podrá contar con jugadores clave en el centro del campo. Y es que, la última derrota del Getafe no sólo dejó al cuadro azulón sin puntos: también se quedó sin Jaime Seoane y sin el uruguayo Mauro Arambarri, ambos lesionados durante el choque y dudas hasta el último momento.

También tiene entre algodones a otro de sus mediocentros importantes. El serbio Nemanja Maksimovic, con molestias físicas, podría sumarse a la lista de bajas en la que también está Cristian Portugués "Portu". Sin embargo, no todo son malas noticias para el Getafe, que recupera a Luis Milla.





