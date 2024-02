Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con los partidos de Atlético y Barcelona

Atlético y Las Palmas abren la jornada de este sábado en el Metropolitano (14:00h). Los rojiblancos llegan al encuentro con el Inter de Milán en el horizonte y no pueden permitirse un tropiezo porque el Athletic le acecha en la lucha por la cuarta posición. Posteriormente, Osasuna y Cádiz se medirán en partido de urgencias para los dos equipos en su objetivo por evitar el descenso. A las 18:30h Celta y Barcelona disputan un choque de urgencias para los gallegos en su pelea por salvar la categoría. Y cerrará la jornada a las 21:00 h en Mestalla será el Valencia - Sevilla en un encuentro con diferentes objetivos para los dos equipos; los locales sueñana con Europa y los hispalenses quieren seguir escapando del descanso. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego desde las 13:00h, en COPE.

Atlético - Las Palmas (14:00 Horas)

Los pupilos de Diego Pablo Simeone quieren recuperar las buenas sensaciones tras dos encuentros saldados con derrota, en la Copa del Rey ante el Athletic Club (0-1), y en LaLiga EA Sports ante el Sevilla (1-0), de cara llegar con buenas sensaciones a la ida de los octavos de final de la Champions ante el Inter de Milán italiano.

Este será un encuentro en el que el conjunto colchonero no se puede despistar con su visita al Giuseppe Meazza ante uno de los equipos revelaciones del campeonato doméstico que le iguala en puntos conseguidos en las últimas cinco jornadas ligueras (10 puntos) y que ya fue capaz de batirle en el Gran Canaria (2-1).

Un nuevo partido, una nueva oportunidad de disfrutar de nuestro #GoleadorDeLeyenda

El conjunto colchonero, lejos del liderato (13 puntos) tras la derrota en Sevilla, llega a este partido como cuarto clasificado con 48 puntos y en busca de mantener la imbatibilidad liguera en su feudo para no alejarse del Girona (56 puntos), FC Barcelona (51) y defenderse del Athletic Club, que está a dos puntos de su plaza de Champions.

Por su parte, Las Palmas, recién ascendido, es octava con 35 puntos y de salir victorioso en el Metropolitano podría igualar al Betis en la sexta posición, que da acceso a competición europea, y podría dejar casi finiquitada su permanencia, principal objetivo del conjunto de Francisco Javier García Pimienta.

De cara a este partido, Simeone podría apostar por las rotaciones de cara a repartir esfuerzos pensando en la Liga de Campeones, pese a que ha tenido una semana 'libre'.

Por otro lado, la UD Las Palmas visita a un Atlético de Madrid al que no gana a domicilio desde el 21 de septiembre de 1969 (1-2), aunque en su haber sí tiene un triunfo por 2-3 en la Copa del Rey en 2017, todavía en el Vicente Calderón y que no le sirvió para avanzar de ronda.

El conjunto de García Pimienta viene de ganar la pasada jornada en los instantes finales al Valencia (2-0) y está firmando una temporada de ensueño, con un juego atrevido, más productivo, eso sí, cuando juega en casa, y donde su menor potencial ofensivo se compensa con el trabajo defensivo.

De hecho, en el Metropolitano se medirán los dos porteros que actualmente se disputan el Trofeo Zamora de la actual temporada, Álvaro Valles y Jan Oblak, con mención especial para el portero del conjunto isleño, que sólo ha encajado 20 goles hasta el momento.

García Pimienta ha prescindido para este desplazamiento a Madrid de los recién llegados José Campaña, nuevo fichaje, y Omenuku Mfulu, que ha estado con la RD Congo en la Copa África, y podría dar la titularidad al talentoso Alberto Moleiro, mientras que Sandro Ramírez y Marc Cardona pelean por ser la referencia ofensiva.

Posibles Alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Riquelme; Barrios, Koke, Saúl Ñíguez; Llorente y Correa.

UD Las Palmas: Vallés; Suárez, Coco, Marmol, Cardona; Muñoz, Perrone; Marvin, Kirian Rodríguez, Munir; y Sandro.

Osasuna - Cádiz (16:15 Horas)

El equipo de Jagoba Arrasate, que viene de firmar una victoria de postín en el Reale Arena ante la Real Sociedad, vive un curso de irregularidad, pero sin sustos en su objetivo permanencia. Los navarros se encuentran 12 puntos por encima de la zona de descenso, a pesar de haber sumado únicamente tres de los últimos nueve en juego.

Por su parte, el Cádiz, que aún no ha ganado desde que Pellegrino se pusiera a las órdenes del club, está a tres puntos de la salvación pese a no ganar en sus últimos 20 encuentros ligueros. Sin embargo, no parece Osasuna el mejor rival para lograrlo, ya que el cuadro amarillo encadena 21 duelos ligueros ante los navarros sin conocer la victoria.

Para colmo, el Cádiz lleva más de 430 minutos sin ver puerta. Desde que Pellegrino aterrizó en su banquillo, solo ha rematado nueve veces a la portería rival, todas ellas sin puntería. Además, junto a Granada y Almería, es el único equipo de Primera que no ha ganado como visitante.

En el apartado deportivo, Arrasate cuenta únicamente con la baja de José Arnáiz, por lo que el técnico vizcaíno podrá repetir el once que consiguió el triunfo ante la Real Sociedad con defensa de cinco. En el otro lado, Mauricio Pellegrino sigue sin poder contar con la disponibilidad de los lesionados Javi Hernández, Luis Hernández, Roger Martí y San Emeterio, teniendo Juanmi opciones de entrar en el once por primera vez desde su llegada a la entidad gaditana.

Celta - Barcelona (18:30 Horas)

Quedan catorce jornadas todavía para el final de esta Liga pero empiezan a emerger las urgencias en ambos lados de la tabla. El Celta, con tan sólo 3 puntos de colchón sobre el descenso, está ante la llegada inminente de las 'finales' por salvarse y enfrente tiene a un Barça que, con un entorno convulso, también necesita ganar para no perder el tren de la 'Champions'.

Pese a que Xavi Hernández, tras su adiós diferido, insista en que las cosas van por buen camino, lo cierto es que el inesperado empate en casa de la última jornada contra el Granada CF (3-3), penúltimo clasificado, dejó al Barça a 10 puntos del líder Real Madrid y con tan sólo 5 puntos de margen sobre el Athletic Club, quinto.

La lucha del Barça parece que empieza a ser por retener, mínimo, la cuarta plaza. Ahora mismo son terceros, con 3 puntos más que el Atlético de Madrid, y no ganar en Balaídos podría complicar la existencia a los blaugranas. Eso sí, ganar y un buen combo de resultados podría hacer que el reto volviera a mirar hacia arriba.

El Celta, con solo cuatro victorias en 24 jornadas, está pasando por uno de los peores momentos de su historia más reciente. Los de Rafa Benítez, por varios motivos, no despegan y están a sólo 3 puntos del Cádiz, primer equipo en la zona roja. Y tiene suerte de que Almería y Granada, pese a la gesta nazarí en Montjuïc, parecen abonados al descenso. Así que la lucha es, tan sólo, por evitar una plaza.

Los celtiñas vienen de perder en Getafe (3-2) con un gol de Mata en el 89', tras lograr empatar el 2-0 gracias a los goles de Strand Larsen y Allende en apenas un cuarto de hora. Lucha sin premio para los de Benítez, que no pudieron dar continuidad al 0-3 en El Sadar ante Osasuna. Además, en sus dos últimos duelos en Balaídos, cayeron por la mínima ante Real Sociedad y Girona.

Coquetea con los buenos resultados el Celta, pero ante el Barça deben dar un paso más para aspirar a salir del pozo de todas, todas. Y los blaugranas no son buen rival, ya que también acuden con esa necesidad imperiosa de ganar y de olvidar el tropiezo ante el Granada cuanto antes. Pese a que Xavi tenga el OK para seguir pase lo que pase hasta final de campaña, perder avivaría de nuevo las llamas del entorno 'culer'.

El técnico de Terrassa recupera a Oriol Romeu para este duelo, pero sigue teniendo casi infinitas bajas; las de Gavi, Balde, João Félix, Ferran Torres, Marcos Alonso y Sergi Roberto --que será el siguiente en recibir el alta--. En el lado bueno de la balanza está también que recupera tras sanción al delantero Vitor Roque 'Tigrinho', que venía de marcar en sus dos últimos partidos.

Para Rafa Benítez el panorama de las bajas es mejor. Joseph Aidoo es la única baja segura, si bien Carlos Dotor y Williot Swedberg están en la recta final de su recuperación y podrían llegar. No obstante, será baja de última hora Manquillo, por lo que el 'exculer' Òscar Mingueza podría volver a jugar contra el Barça.

En el duelo de la primera vuelta saltaron chispas, con una remontada del Barça en el Estadi Olímpic Lluís Companys de las que se recuerdan. Se adelantó el Celta gracias a Strand Larsen y a Douvikas, pero en los últimos diez minutos del partido un doblete de Robert Lewandowski (81' y 85') y un tanto salvador de João Cancelo en el 89' dieron el triunfo y los tres puntos al Barça.

POSIBLES ALINEACIONES:

RC Celta: Guaita; Mingueza, Domínguez, Tapia, Núñez, Ristic; Beltrán, Jailson, De la Torre; Aspas y Strand Larsen.

FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Iñigo Martínez, Araujo, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Valencia - Sevilla (21:00 Horas)

Valencianistas e hispalenses se citarán (21.00 horas) en el Estadio de Mestalla para un encuentro al que los de Rubén Baraja llegan a solo tres puntos de la sexta posición, ocupada por la Real Sociedad. Además, el rendimiento liguero del equipo 'che' ante su público es formidable y encadena siete partidos sin perder, habiendo ganado los tres últimos.

Por su parte, el equipo de Quique Sánchez Flores llega en su mejor momento de la temporada tras encadenar por primera vez en esta Liga dos victorias; así, no pierde en la competición doméstica desde el 5-1 encajado el 21 de enero ante el Girona. Eso sí, los compromisos como visitante es uno de los puntos débiles del Sevilla esta campaña, pues solo ha logrado dos victorias y sumado únicamente nueve puntos, lo que lo convierte en el quinto peor visitante de Primera División.

Un Valencia que ante su público se hace fuerte a partir de la defensa. De los 11 equipos que han visitado Mestalla en esta Liga, solo cinco perforaron la portería de Giorgi Mamardashvili, y con seis tantos en contra son el equipo menos goleado como local de Primera. Además, seis de los 15 goles que ha marcado como local esta liga han llegado en sus últimos tres partidos en Mestalla, con claro protagonismo para Hugo Duro y Roman Yaremchuk, ambos con dos goles en estos encuentros.

En el caso del Sevilla, Sánchez Flores parece haber encontrado la solidez y consistencia del equipo con el doble pivote Sow-Soumaré y la vuelta al eje de la Loïc Badé, todos ellos titulares en sus últimas dos victorias. Además, el gran rendimiento defensivo ha sido secundado con la explosión de Isaac Romero, delantero de moda y que, en sus primeros siete partidos como jugador del Sevilla, ha anotado cinco goles.

En el apartado de bajas, Baraja seguirá sin poder contar con los lesionados Thierry y Diego López, mientras que Almeida es duda, todos ellos baja también en el último compromiso liguero ante Las Palmas. Por su parte, Sánchez Flores podría contar con las bajas de Lucas Ocampos y Érik Lamela, que son duda por molestias musculares. La buena noticia es la convocatoria del delantero argentino Alejo Véliz, fichaje de invierno procedente del Tottenham, que podría debutar en Mestalla.

